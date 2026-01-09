Suscríbete

Úrsula Pratts

Úrsula Pratts, actriz mexicana considerada especialista en villanas en los años 80 y 90

ursula pratts.jpg
Famosos
La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa
Fue la antagonista de Lucía Méndez, Edtih González, Jacqueline Andere, Ofelia Cano, entre otras
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores