Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
facebook
twitter
instagram
youtube
Menú
Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
facebook
twitter
instagram
youtube
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Úrsula Pratts
Úrsula Pratts, actriz mexicana considerada especialista en villanas en los años 80 y 90
Famosos
La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa
Fue la antagonista de Lucía Méndez, Edtih González, Jacqueline Andere, Ofelia Cano, entre otras
Enero 09, 2026
·
Alejandro Flores