La actriz Erika Buenfil, víctima de fraude

Lamentablemente, Erika Buenfil también fue víctima de la delincuencia que azota día con día a nuestro país.

Hace unos días, Consuelo Duval fue víctima de un robo en su propia casa, por parte de su trabajadora doméstica que estaba coludida con otros delincuentes para robarle 500 mil pesos, joyas y objetos de valor.

Erika Buenfil, de 60 años, narró el terrible momento que vivió cuando fue víctima de la delincuencia y se había quedado sin trabajo.

“Lo más duro es que acaba de terminar un proyecto, me levanto en la mañana, me voy a comprar unos zapatos. Veo que en mi cuenta de banco había entrado una cantidad de dinero buena, que había entrado todo mi dinero. Día siguiente, la cuenta de banco vacía, me habían hecho un fraude, y yo no tenía trabajo ni contrato, ni nada, fue horrible, con un hijo y a pedir prestado”.

‘La reina de TikTok’ sospechó de una empleada del banco que llevaba todas sus cuentas, robó todo su dinero y desapareció.

“Tengo una muy buena amiga en Nueva York y vino a México y le dije: ‘No tengo para pan ni para el súper’. Hizo un fraude horrible que se transfiere este fraude con mis tarjetas, mis cuentas quedan congeladas, (quedo) atada de manos, y pues a vender. Yo me había hecho de unas cosillas de oro en la vida, las vendí, pero yo no quería que (mi hijo) Nicolás se diera cuenta. De suerte, tengo unos amigos que me dan trabajo de teatro. Y luego choca Nicolás, todo junto, y mis amigos de teatro pagaron el seguro contra mi trabajo, o sea, yo empecé a trabajar y ya debía el seguro, el colegio, el súper, vendes carros para salir adelante, y no recuperé más que 50 mil pesos”, recordó la actriz en entrevista para el canal de Dany Merlo, del grupo Mercurio.

