Consuelo Duval dio detalles del robo que sufrió en su casa: esto dijo

Consuelo Duval se convirtió en tendencia hace unas horas luego de que informara en sus redes sociales que había sido víctima de un robo en su casa y no de una extorsión, como se dijo en un principio.

Los primeros informes señalaban que la empleada doméstica de Consuelo Duval había sido engañada con la técnica de robo conocida como “La Patrona” , lo que permitió a los criminales haber obtenido un botín de medio millón de pesos entre dinero en efectivo y joyas.

Sin embargo, horas después, Consuelo Duval utilizó sus redes sociales para informar qué fue realmente lo que había pasado: su empleada, en complicidad con otras personas, había llevado a cabo el robo. Por estos hechos, una sospechosa identificada como Lissandra “N” ya fue detenida por las autoridades.

CONSUELO DUVAL RELATA CÓMO SU EMPLEADA FUE PARTE DEL ROBO

Fue a través de su cuenta de Instagram que Consuelo Duval relató cómo había ocurrido todo realmente, con nuevos detalles de esta amarga experiencia:

“Cuando regrese de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras dos personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”, se lee en el comunicado que la actriz subió en primera instancia.

¿LA EMPLEADA DOMÉSTICA FUE ENGAÑADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Con este post, Consuelo Duval desmintió la versión de que su empleada había sido engañada mediante una extorsión telefónica, como en un principio se detalló, por lo que la versión de la Inteligencia Artificial quedó descartada, al menos en este caso.

“No, no fue Inteligencia Artificial lo que hicieron estos señores. Fue un robo”

“No, no fue Inteligencia Artificial lo que hicieron estos señores. Fue un robo. Mi muchacha, que tenía cuatro meses desde que Anita se fue (...) coludida con su esposo y una persona más, hicieron todo esto”, detalló, poco después, Consuelo Duval en un video en donde agradeció a sus fans por sus mensajes de apoyo.

CONSUELO DUVAL RECONOCE QUE SE SIENTE “VULNERABLE"; SUS PERROS TAMBIÉN SE ASUSTARON

Por otra parte, en su comunicado escrito, Consuelo Duval aseguró que, además de ella, sus perritos también resultaron afectados por la acción de los sospechosos:

“Lamento que se me quiebre la voz. Estoy frágil, estoy vulnerable”

“En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamado del día de hoy para llevarlos al doctor y que los puedan revisar y evaluar, están muy asustados porque los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo esto sucedía”, escribió.

En un video posterior que Consuelo Duval subió a su Instagram, reconoció, con la voz quebrada, que llegó a sentirse muy sola y vulnerable por todo lo que pasó, por lo que agradeció los comentarios de sus fans:

“Lamento que se me quiebre la voz. Estoy frágil, estoy vulnerable. En algún momento me sentí sola, y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen conmovida. Quiero decirles que mis perritos están bien. Gracias por preguntar tanto por ellos”, aseguró.