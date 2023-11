Erika Buenfil presume escotazo a sus 60 años

La ‘reina de TikTok’ celebra seis décadas de vida más hermosa que nunca.

Hace unos días, Erika Buenfil habló sin rodeos de los ‘arreglitos’ estéticos que se ha realizado, para lucir bella.

“De pronto me pongo bótox y así, si ven nuevo rostro son (por los) filtros, porque soy la misma. Sí era mal visto, muchos no la aceptan, pero es una ayuda maravillosa, yo no me he hecho ninguna cirugía, todo ha sido a base de bótox, láser que me pongo en la cara y de pronto me acabo de hacer uno en la papada, pero es para eliminar la grasita, pero estirada nunca, recortada la piel nunca, me da mucho miedo, quizá más grande”, mencionó para Telemundo.

Este día, la querida actriz está de manteles largos celebrando sus 60 años en compañía de su hijo, Nicolás.

“Cumplir 60. Feliz con tantas bendiciones y tanto cariño. Gracias gracias gracias”, escribió Buenfil.

Erika Buenfil llega al ‘sexto piso’ y lo festeja con su hijo, Nicolás. erikabuenfil50

Además, Buenfil mostró cuerpazo en un vestido de color negro, dejando en claro que los años no pasan por ella.

