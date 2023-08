Erika Buenfil no se queda callada y habla del pleito que tuvo con Karla Díaz en Pinky Promise

Karla Díaz confesó que Erika Buenfil había sido la invitada “más incomoda” que tuvo en su programa de Youtube, Pinky Promise, donde también estuvo como invitado Poncho de Nigris, al grado de que la integrante de JNS hasta lloró debido a la actitud que mostró la actriz con ella.

“La sentí como que rápida, como que no estaba muy a gusto, como que se quería ir. Había un momento de que podían ir al baño y yo de ‘oigan, si quieren ir al baño’. (Erika respondió) ‘No, a mí me gustaría que esto ya acabara’”, recordó meses atrás la cantante para el podcast de Karime Kooler.

La ‘reina de TikTok’ rompió el silenció sobre las declaraciones que hizo Karla, las cuales armaron un tremendo alboroto en las redes, pues todos pensaban que entre la cantante y la actriz había una buena relación.

“Ella estaba con su programa. Lo hacía en su departamento y no sé por qué fue incómodo. También a mí me sorprendió lo que dijo. Al día siguiente me la encontré en Televisa y dice ‘Se malinterpretó cómo lo dije’. Pero ya lo aclaramos y estoy invitada para ir otra vez”, indicó ante las cámaras Buenfil durante la alfombra de los premios MTV Miaw.

“Es que hubo malos entendidos, o tal vez nosotros de pronto estamos cansados y tenemos actitudes directamente no con alguien, sino de que ya te quieres ir: ‘Mañana tengo llamado. Estamos en pandemia’, pero estamos bien, todo está bien. Yo soy muy divertida, muy accesible. Por eso dije yo: '¡Qué raro!’, pero no pasa nada”, dejó en claro la actriz.

Por su parte, Karla Díaz también habló en dicho evento y confirmó que su amistad con Erika Buenfil sigue increíble.

“Lo que pasa es que ella traía una gente que no la manejaba correctamente, y el momento que fue invitada a Pinky Promise la estuvieron presionando mucho para que ya se fuera, y entonces hubo un comentario de ella que pues no venía precisamente de su persona. De hecho a ella me la encontré hace un par de meses en Televisa y ahí nos abrazamos y hasta le dije: '¿Cuándo regresas a Pinky Promise?’... Me dijo que ya había cambiado de gente de su equipo que no la manejaba correctamente, todo fue un mal entendido, la quiero mucho”.