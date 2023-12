Carla Estrada: Primeras declaraciones de la productora tras su salida de Televisa

Después del susto que nos llevamos en la CDMX por el fuerte sismo de magnitud de 5.8 que sacudió a la capital mexicana, Carla Estrada, acompañada por Gloria Trevi y del elenco de la serie ‘Ellas soy yo’, ofreció sus primeras declaraciones ante medios de comunicación, desde las instalaciones de Televisa San Ángel, sobre su salida de la televisora que la vio nacer y forjar una destacada carrera como productora de grandes melodramas, a lo largo de más de cuatro décadas.

Cabe señalar que el contrato de Carla Estrada con Televisa culminó en los mejores términos, pero seguirá trabajando por proyecto debido a la buena relación que hay entre las dos partes; este nuevo esquema aplica ahora para todos los productores de la televisora.

“Agradecer principalmente a Televisa que ha sido testigo, pensaba que 46 años, y no, son 48 años de estar aquí, son muchos años de aprendizaje, de experiencia, le agradezco a toda la gente que sumó y restó, a toda esa gente que restaron me hicieron crecer, aprender y ser fuerte”.

“Le tengo un eterno agradecimiento a esta empresa, me han dado la oportunidad de hacer lo que me gusta y disfrutarlos, de darle oportunidad a muchas otras personas. Se termina un ciclo, empieza otro nuevo, voy a recordar unas palabras que dijo Mónica Miguel hace muchos años: ‘El fin de algo bueno, es el principio de algo más perfecto’”.

“Tengo más años que don Ernesto Alonso, son 48 años, si me lo preguntan para mí fueron ayer, no me he dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo, eso es porque lo he disfrutado muchísimo y he crecido mucho. Voy a extrañar todo, principalmente a la gente, porque me hizo crecer, desarrollar y compartir tanto talento”, expresó la reconocida productora.

¡Deja un gran legado en la pantalla!

Carla Estrada, de 67 años y originaria de la Ciudad de México, traspasó fronteras produciendo melodramas que escribieron la historia de las telenovelas de nuestro país como ‘Quinceañera’ (1987), ‘Amor en silencio’ (1989), ‘Los parientes pobres’ (1994), ‘Lazos de amor’ (1996), ‘Te sigo amando’ (1998), ‘María Isabel’ (1998), ‘El privilegio de amar’ (1999), ‘Alborada’ (2006), ‘Pasión’ (2008), ‘Sortilegio’ (2010), entre otras.

Su última producción, la bioserie de ‘Ellas soy yo, Gloria Trevi’ (2023), fue un gran éxito, tanto en ViX como en Las Estrellas. En Vix fue la serie guionada más vista en el nivel Premium de la plataforma, acumulando más de 33 millones de horas consumidas. En Las Estrellas se mantuvo constantemente como la emisión más vista en horario estelar en TV abierta, con un promedio de audiencia de más de 5.4 millones.

Con información de Griselda Vaca.

También puedes ver:

¿Aislinn Derbez fue la culpable del truene entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola? Esto dice la actriz

Cazzu muestra a su hija completamente a casi tres meses de su nacimiento

Chiquis Rivera teme por su vida tras explotar en contra de su familia