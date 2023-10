Así es la actual relación del hijo de Erika Buenfil con su papá, Ernesto Zedillo Jr

El año pasado, Erika Buenfil confesó que su hijo Nicolás ya había conocido a su papá, Ernesto Zedillo Jr. luego de 17 años.

Nicolás Buenfil compartió con sus seguidores que había tomado la decisión de dejar de fumar cigarros electrónicos, también conocidos como ‘vapeadores’, ya que le estaba provocando serias afectaciones a su salud.

“Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena, me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando vape (cigarros electrónicos). Hace seis días decidí dejarlo porque estaba afectando mi salud, en especial con las encías. Se me empezaron a ching.. estaban muy mal”, mencionó hace unos meses Nicolás.

Hoy en día, Nicolás Buenfil, de 18 años, quiere seguir los pasos de su mamá en la actuación y poco a poco ha sabido cómo enfrentar las críticas de los internautas debido al contenido que sube a sus redes donde comparte su día a día, por lo que también se ha mostrado con más apertura ante los medios de comunicación cuando le preguntan acerca de la actual relación que lleva con su papá, Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.