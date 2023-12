Chiquis Rivera teme por su vida tras explotar en contra de su familia

Chiquis Rivera y sus hermanos siguen distanciados de sus tíos, Juan y Rosie Rivera, por presuntos malos manejos y desvíos en las empresas de Jenni rivera.

En medio del tremendo pleito que protagoniza con sus tíos y abuelos, Chiquis Rivera sigue en el ojo de la polémica por haber lanzado fuertes declaraciones en contra de su familia durante un concierto al defender a sus hermanos, luego de que su abuela, doña Rosa Rivera, insinuara que sus nietos, Johnny y Jenicka Lopez, no son tan trabajadores.

“Estoy muy decepcionada de ciertas personas, que dicen ser, que dicen amar a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos”.

Ahora, la ‘Abeja reina’ ha cimbrado al medio artístico con polémicos mensajes.

“Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito… Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene... Pero no me doblo, porque mi Dios es más poderoso”.

Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene. — CHIQUIS (@Chiquis626) December 6, 2023

