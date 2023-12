¿Aislinn Derbez fue la culpable del truene entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola? Esto dice la actriz

¿Aislinn Derbez fue la causa por la que Mauricio Ochmann y su novia terminaron?

Después de habernos enterado de que Mauricio Ochmann, de 46 años, le puso puesto punto final a su relación sentimental con Paulina Burrola, de 32 años, luego de casi dos años y medio de noviazgo, los rumores surgen y apuntan a que Aislinn Derbez pudo haber sido “la culpable” de que hayan terminado.

“Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable. Siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo y yo estoy muy agradecida por eso. Ella siempre estuvo de acuerdo y supo que él y yo somos muy cercanos, y al contrario, lo tomó con la mejor actitud y filosofía, es una mujer maravillosa y súper abierta y no tengo nada malo que decir de ella”, expresó la actriz ante medios de comunicación.

¿Habrá reconciliación?

Aislinn Derbez también se sinceró ante las cámaras sobre cómo es la actual relación que lleva con el padre de su hija, Kailani, pues la pequeña les pidió que pasen juntos esta Navidad.

“Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está, pero la compatibilidad como pareja no, lo dudo muchísimo. No puedo decir nunca porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo”.

