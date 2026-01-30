Krystal Silva se compara con la Krystal Silva de Miss Universo: “10 años, 10 kilos más”

Krystal Silva ganó el concurso de Nuestra Belleza en 2016, exactamente hace 10 años.

La ahora conductora de La Granja VIP ha decidido recordar aquel triunfo de una forma peculiar: volviendo a ponerse el vestido con el que hizo el desfile inaugural en Miss Universo.

Krystal ha contado lo impresionante que fue para ella aquel año en el que ganó primero Nuestra Belleza y luego quedó entre las 9 semifiinalistas de Miss Universo.

“Yo pensaba quedar solamente entre las primeras cinco”, dijo al referirse a Nuestra Belleza, en donde concursó con la representación de Tamaulipas.

Al final, Krystal Silva se convirtió en Nuestra Belleza México 2016 y concurso en Miss Universo ese mismo año.

¿Cómo luce Krystal Silva con su vestido 10 años después?

Para rememorar aquella epopeya mexicana, la tamaulipeca, decidió ponerse nuevamente el mismo vestido negro escotado con flores rojas bordadas con el que deslumbro en la primera pasarela de Miss Universo 2016.

“Se veía venir”, dice la modelo, conductora y empresaria en un video publicado en su cuenta de Instagram, justo mientras modela el vestido.

“No me cerró, mínimo unos 10 kilos abajo; 10 años, 10 kilos menos”.

Los comentarios de los usuarios, sin embargo, notaron que el cambio es imperceptible ya que Krystal luce tan perfecta como en la pasarela de 2016.

“Deben ser 10 kilos de puro músculo”, se lee en uno de los comentarios.

La modelo escribió junto al video el mensaje. “Siempre segura, nunca insegura”.

Además, aseguró que se siente mejor ahora que antes.