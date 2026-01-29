Billy Rovzar revela cómo le JURÓ a su hijo de 10 años: ‘papito, nunca vuelvo a tocar una gota de alcohol”.

“Estábamos en un crucero… me puse una borrachera horrible, perdí el conocimiento…”.

El productor de cine y televisión, Billy Rovzar, abrió su corazón y ofreció una conversación honesta en el podcast de ‘Roxsana’, donde habló sobre su camino a la sanción, la sobriedad y las señales que ha recibido para procurar su bienestar.

En medio de la naturaleza, el esposo de Claudia Álvarez, destapó algunos recuerdos que han sido determinantes en su vida, el primero cuando casi muere al subirse a unos rápidos mientras estaba en compañía del esposo de su mamá. Rovzar asegura que esa experiencia lo cambió para siempre.

Y continuó relatando que aunque siguió con su vida, algo cambió, algo se había despertado. “Fue un antes y después donde ‘no me quiero morir diciendo: chale que eso fue lo que hice en esta vida’”.

Pero el incidente que ocurrió cuando el productor tenía 30 años no fue determinante, más bien lo fue otro que se suscitó el 28 de diciembre de 2010, cuatro años después en un crucero y que tuvo que ver con su alcoholismo, admite.

En la charla, el fundador de ‘Lemon Films’ se cuestionó por qué alguien dejaría de tomar si en apariencia no le haría daño, pero cayó en cuenta, tras su vivencia, que el dejar algún vicio tiene que ver con una motivación hallada en alguien más. En su caso fue por su hijo mayor.

“Ese maestro en mi vida fue mi hijo. Mi hijo en ese entonces de 10 años”, indicó.

Billy recuerda ese día como un recuerdo muy vivido.

“Estábamos en un crucero… me puse una borrachera horrible, perdí el conocimiento… Lo siguiente que me acuerdo es estar en el área del crew tirado en el frío… lo siguiente que me acuerdo es que estoy acostado en la cama con mi hijo al lado y yo no entendía… empiezo a vomitar rojo, porque era puro vino tinto… yo no había visto a mi hijo todavía, y Max me agarra el bracito y me dice: ‘todo va a estar bien, papi’. Y yo ahí grité. Me empece a enojar”, relató Billy.

Ante sus revelaciones, Rovzar rememora que “perdí a mi papá mucho antes de su muerte”, y es que con el mismo alcoholismo a cuestas asegura, el productor dijo que tuvo que ‘salvar’ a su padre de situaciones en las que ya había comenzado a caer él con ese experiencia del crucero.

Por ello, encontró la motivación suficiente en el respeto y jerarquía que podía perder por parte de su hijo y decidió abandonar el alcohol.

Sin titubear y en el mismo crucero en el que se encontraban aprovechó. “Me metí al agua, me acerqué a mi hijo y ahí fue donde hice el pacto generacional. Le agarré la carita y le dije ‘papito, no sé si entiendas lo que te voy decir ahorita, pero quiero jurarte aquí a ti que nunca vuelvo a tocar una gota de alcohol”.

Max, el hijo de Billy, le reveló varios años después que nunca olvidó la promesa que le hizo su padre.

“Llevo 15 años sin tomar. Sí hubo withdrawal (retiro), sí hubo temblorina, sí hubo muchas cosas que me pasaron fuertes, pero nunca flaqueé porque no me hice la promesa a mí, no era sobre mi cuerpo, sobre mi vida, era Max William Rovzar Gamboa, ese niño, yo le hice esa promesa que yo hubiera querido que a mí me hicieran un día”, concluyó.

Actualmente, Rovzar está casado con la actriz Claudia Álvarez con quien tiene tres hijos, Kira y los mellizos Clío y Billy. En un matrimonio anterior procreó a Max y Alexandra.