Krystal Silva

Ganadora de Nuestra Belleza 2016 y semifinalista de Miss Universo

Krystal Silva se compara con la Krystal Silva de Miss Universo: “10 años, 10 kilos más”
La ganadora de Nuestra Belleza 2016 hizo se puso el mismo vestido que vistió hace 10 años en la pasarela de Miss Universo
Enero 29, 2026
Alejandro Flores