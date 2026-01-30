El galán de telenovelas que recibía visitas desnudo, con boxers o con regalos siniestros

“Era muy coqueto”, recuerda Rosario Murrieta conductora y jefa de información de Ventaneando.

Se refiera al galán de telenovelas como “Tú o nadie”, “Ana del aire” y “Con toda el alma”, Andrés García.

La fama del fallecido actor siempre ha estado relacionada con anécdotas extremas en las que su violencia suele ser un ingrediente a veces dramático pero también divertido.

Con motivo de los programas especiales en Youtube por los 30 años de Ventaneando, los conductores revelaron algunas anécdotas inéditas de este galán que en cine hizo también a Chanoc y a Pedro Navajas.

Historias poco conocidas de Andrés García

Rosario Murrieta recordó que en una ocasión, Andrés García recibió a la reportera de “Ventaneando” sin ropa interior.

“Me habla la reportera y me dice: ‘es que Andrés está en pelotas’”.

En esa ocasión, el encuentro fue en la casa del Ajusco del actor, conocida también como el Castillo, por su peculiar arquitectura. El pretexto de García para aparecer así, es que recién lo habían operado “de la famosa bombita”, un procedimiento quirúrgico para corregir la disfunción eréctil.

“Tenía una bata pero la bata se abría y se veía que no traía nada abajo”, precisa Rosario.

Los conductores también recordaron que en varias ocasiones sacaba y usaba una pistola durante las entrevistas.

Pedrito Sola contó:

“Una vez Pati me dijo que en una entrevista para la telenovela “Con toda el alma”, con Héctor Bonilla y con Andrés, pues que Andrés se enojó y sacó la pistola en plena entrevista:"

Alejandra Sánchez, reportera del mismo programa, narró también que acostumbraba hacer bromas siniestras a sus invitados. En una ocasión en la que ella lo fue a entrevistar, lo recibió en boxers.

“Era un personaje muy difícil porque como estaba de buen humor, igual podía estar de mal humor. Y esa vez me dijo: ve a traer mi medicamento. Y yo fui a su cajón y me encontré con la pistola”.

Andrés García, divertido, le dijo cuando la vio regresar: "¿Qué te pareció mi regalito?”

Galán durante 3 décadas Instagram

Ricardo Manjarrez también lo recuerda en una entrevista en la alberca porque vio que alguien caminaba por la playa cerca de su casa.