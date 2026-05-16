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Suavecito, el infiel de La Mansión VIP, se queda sin Queen Buenrostro y sin Kim Shantal

El influencer publicó un video para dar explicaciones de su comportamiento

Mayo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
suavecito queen buensrostro kim shantal.jpg

Suavecito era novio de Queen pero tuvo intimidad con Kim dentro de La Mansión VIP

Instagram

Cuando salió de La Mansión VIP, Suavecito se encontró con un dilema: pedirle perdón a Queen Buenrostro o intentar un noviazgo con Kim Shantal.

Mientras estuvo en el relaity show, el influencer le fue infiel a Queen al engañarla con Kim Shantal.
Hay que recordar que, de hecho, Suavecito y Queen entraron juntos a la Mansión pero a ella la eliminaron en la segunda semana, por lo que él se quedó solo.
Unos días después de la eliminación de Queen, la producción metió nuevos integrantes, entre ellos Kim. Y en dos semanas pasaron del odio (habían sido novios hace dos años pero rompieron en medio de acusaciones de infidelidad) a la intimidad: tuvieron un encuentro en un lugar de la Mansión que no estaba vigilado por las cámaras.
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Las explicaciones de Suavecito

Este jueves, Suavecito publicó su primer video desde que se terminó La Mansión VIP, hace una semana.

“Me estoy enterando de todo lo que ha sucedido acá afuera”, dijo al referirse a que Queen hizo varias publicaciones en las que insinuaba que no lo perdonaría.

Y ciertamente, eso sucedió.

“Lo mejor fue que Dani y yo nos diéramos un tiempo para sanar nuestras heridas”, dijo respecto a su relación con Queen.

Sin embargo, no aceptó ser el culpable del rompimiento y por el contrario, señaló que ella tuvo cierta responsabilidad.

“Sé que ella me falló pero sé que yo también le fallé y me duele mucho lo que está pasando”.

¿Con quién se quedó Suavecito?

Para su mala suerte, Suavecito tampoco ha logrado concretar un nuevo noviazgo con Kim Shantal.

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Sin embargo, quiere insistirle para ver si lo acepta:

“La próxima semana nos vamos a reunir los de la Mansión y voy a aprovechar para hablar con esa persona que ya saben de cómo me siento y qué va a suceder”.

Por ahora, dice, se está enfocando en su persona, en sentirse bien y recuperar su centro.

Kim Shantal La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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