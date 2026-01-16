‘Abelito’ y Aldo de Nigris ATRAPADOS en desborde de río en Brasil: “Podemos hacer un 24 horas sobreviviendo”

“No se estresen, no pasa nada, cuando las cosas salen mal, no se estresen, va a salir bien, van a ver”.

Los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos México’, Aldo de Nigris y ‘Abelito’, preocuparon a sus seguidores al relatar que se trataron atrapados en una carretera en São Paulo, Brasil, por el desborde de un río.

“Andamos, andan bien estresaditos porque nos quedamos parados en la carretera. No vamos a llegar al en vivo que teníamos que hacer ahí en Televisa. Pero no pasa nada, no se estresen. No te estreses, güey, no pasa nada”, dijo De Nigris.

“Podemos hacer un 24 horas sobreviviendo en una camioneta. No se estresen, no pasa nada, cuando las cosas salen mal, no se estresen, va a salir bien, van a ver”, continuó el influencer.

A través de sus historias de Instagram, los influencers dieron a conocer que una fuerte tormenta provocó que un río cercano se desbordara, por lo que ellos quedaron varados en el tráfico.Y es que tanto De Nigris comose encuentran en Brasil para participar en los promocionales de ‘¿Apostarías por mí?’, el nuevo reality show de TelevisaUnivision que se estrenará el próximo 18 de enero.Después de un tiempo considerable en el que tuvieron que permanecer al interior de un vehículo, los influencers consiguieron frituras locales para mitigar el hambre, las probaron e incluso hicieron una reseña de los alimentos.

El incidente en el que se vieron involucrados Aldo y Abel se alargó por unas cinco horas. El influencer regiomontano compartió un nuevo video en sus redes sociales donde actualizó que todos lograron salir del tráfico, llegaron a los foros y grabaron en contenido previsto, sin embargo, no se pudieron ir cuando terminaron porque seguían las restricciones viales.

¿Quienes son las parejas que participarán en ‘¿Apostarías por mí?’

El nuevo reality show de TelevisaUnivision se estrenará el próximo 18 de enero a las 19:00 horas (centro de México) a través de Vix y a las 20:00 horas por Las Estrellas.

Las 12 parejas:



Salvador Zerboni y Marcela Ruiz



Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar



Adrián Di Monte y Nuja Amar



Beta Mejía y Alejandra Jaramillo



Breh Badassifier y Franco Tradardi



René Strickler y Rubí Cardozo



Jim Velásquez y Alina Lozano



David Leal y Gigi Ojeda



José Medina y Tiby Camacho



Lorenzo Méndez y Claudia Galván



‘El Malito’ y Laisha



Mario y Brenda Bezares

El reality show será conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, mientras que Arana Lemus y Lamba García serán los hosts de las pre y post galas. Además, Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano participarán como críticos.

