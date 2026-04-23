Karime Pindter rompe con su novio: creyó que era su Tommy Mottola pero descubrió que “sataniza” a las famosas

Fueron tres meses de amor para Karime Pindter y su novio.

“Tres meses es mucho tiempo en esta época”, bromea la influencer que ahora, además, se estrena como documentalista con “La verdadera Matryoshka”.

Pindter había anunciado su noviazgo en febrero durante una conferencia de prensa y luego lo reafirmó en video de colaboración con Yordi Rosado.

En ese programa, Karime contó:

“Yo creo que sí es en serio. Sí estoy enamorada”.

De acuerdo con lo que dijo en esa fecha, todo indicaba que efectivamente el amor le cayó del cielo.

“Me lo presentaron y yo dije: bueno así se conocieron Thalía y Tommy Mottola... voy a ver”.

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No reveló el nombre pero dio algunas pistas sobre su forma de ser y su carácter:

“Lo padre es que no tiene nada que ver con el medio, no es público ni lo será”.

De hecho, explicó que sus mundos son tan diferentes que todavía no entienden lo que hace el otro en su trabajo.

Del amor al rompimiento en tres meses

Esa opinión cambió de manera radical durante estos tres meses que duró la relación.

“Cuando alguien está en tu vida y tu carrera ero no te apoya... y cree que estar en el medio... o sea, satanizaba a las mujeres por estar en el medio”, contó Karime en una entrevista con el programa de Imagen TV “De primera mano”.

No dio demasiados detalles del rompimiento pero evidenció que lo que había mostrado al principio de la relación resultó una falsedad, por lo menos desde su punto de vista.