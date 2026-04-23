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Karely Ruiz vs. Poncho De Nigris: lo desmiente y se va con la competencia para pelear en Supernova

La influencer aceptó pelear contra Kim Shantal a pesar de que apenas peleó (y perdió) hace un mes contra Marcela Mistral en Ring Royale

Abril 22, 2026 • 
Alejandro Flores
KARELY RUIZ KIM SHANTAL PONCHO DE NIGRIS.jpg

Karely Ruiz (izq.) y Kim Shantal, cara a cara

Youtube / Supernova

Karely Ruiz estuvo en Ring Royale como parte de la pelea estelar en la que enfrentó a Marcela Mistral.

El resultado fue adverso para Karely, a pesar de que tenía mayor experiencia en este ambiente de las funciones de box de exhibición.
A un mes de esa derrota, ha decidido subirse otra vez al ring, pero ahora con Supernova, la competencia directa de Ring Royale, para pelear contra Kim Shantal.
La fiebre por las peleas de box de exhibición entre famosos y celebridades ha generado en México el surgimiento de dos eventos masivos: Supernova (transmitido por Netflix) y Ring Royale (producido por Poncho de Nigris y transmitido a través de Youtube).
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¿Por qué llamaron de emergencia a Karely Ruiz al Supernova?

El Supernova de este 2026, que se realizará este domingo 26 de abril, tenía contemplada la pelea de Kim Shantal contra Lupita Villalobos. Sin embargo, una severa lesión cerca del cerebro obligó a Lupita a cancelar su participación, por lo que su lugar será ocupado por Karely Ruiz.

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El anuncio oficial de este relevo se hizo la noche de este miércoles 22 de abril pero desde muy temprano Poncho de Nigris publicó un mensaje en X en el que, además, aseguraba que él había negociado la llegada de Karely a Supernova.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. ¡Con todo Kareli! A salvar el show”.

De modo que dio a entender que él le dio permiso a Ruiz de pelear en el evento de Netflix.

¿Qué dijo Karely Ruiz de Poncho de Nigris y Ring Royale?

Por la noche, durante el anuncio oficial, Karely negó las afirmaciones de Poncho.

“Esa persona (no lo mencionó por su nombre) no es mi representante ni mi mánager ni nada. Estoy aquí por decisión propia, porque me invitaron y quise pelear contra Kim Shantal”.

Además, aseguró que antes de que la llamara Poncho para Ring Royale, recibió también una llamada de Supernova para pelear con ellos.
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No ahondó en los detalles de por qué en ese momento optó por aceptar la oferta de De Nigris pero dijo que nunca dudó en tomar esta segunda oferta.

Kim Shantal Karely Ruiz Supernova Génesis 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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