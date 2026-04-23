Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio y afirma: “No tengo por qué DISCULPARME”

“Todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano”.

Después del caos que provocó Julio César Jasso con el tiroteo que llevó a cabo el pasado 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán, donde una persona resulto muerta y 13 más heridas, es la hermana quien sale a fijar su postura. La mujer busca aclarar lo que se dice en redes sociales y lo que ocurre al interior de su familia.

Diana Laura Jasso expresó públicamente que “el 90% de la información que se ha compartido es mentira”.

Y aprovechó su mensaje para pedir que pare el acoso digital en su contra, pues no tiene relación con los hechos. También dijo que está colaborando con el Gabinete de Seguridad para esclarecer los detalles del crimen.

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Al tiempo, pidió respeto para su familia y destacó que ella no ha hecho nada malo. Además, anunció que pronto, junto a su madre, hablarán para los medios de comunicación:

“Todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etcétera, etcétera.

“En su momento, su familia —que somos mi madre y yo— aclararemos toda la situación en los medios correspondientes. Pero aún no es el momento adecuado. También aclaro que yo no tengo por qué disculparme de absolutamente nada. Yo no he cometido ningún delito. Soy una mujer muy trabajadora, nadie me ha regalado nada. Inicié desde abajo y gracias a mis clientas tan fieles durante tantos años es que he obtenido lo que tengo. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que no cometí“, indicó Jasso.

Reabren el sitio arqueológico

Con un numeroso despliegue de elementos de seguridad se reabrió la zona arqueológica de Teotihuacán, a la que acudieron cerca de 1,500 turistas, el equivalente al 75% de las visitas en un día entre semana.

Medios locales recogen que en las cinco puertas de acceso a la zona se desplegaron 60 guardias, quienes portaron armas cortas. Además, contaron con el apoyo de 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología (INAH) y 16 auxiliares de policía.

También estuvieron presentes 150 uniformados de corporaciones municipales, que hicieron rondines en el exterior de la zona.

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La apertura de Teotihuacán ocurrió el 22 de abril, dos días después del tiroteo, y con más de tres horas de retraso que en su horario habitual. El acceso fue gratuito.

Se espera que en próximos días se instalen arcos y detectores de metales.