Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio y afirma: “No tengo por qué DISCULPARME”

La mujer difundió un mensaje y dice que el 90% de la información que se ha compartido es mentira.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan-hermana.jpg

Diana Laura Jasso, hermana del tirador de Teotihuacán, rompió el silencio.

IA/Instagram

“Todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano”.

Después del caos que provocó Julio César Jasso con el tiroteo que llevó a cabo el pasado 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán, donde una persona resulto muerta y 13 más heridas, es la hermana quien sale a fijar su postura. La mujer busca aclarar lo que se dice en redes sociales y lo que ocurre al interior de su familia.

Diana Laura Jasso expresó públicamente que “el 90% de la información que se ha compartido es mentira”.

Y aprovechó su mensaje para pedir que pare el acoso digital en su contra, pues no tiene relación con los hechos. También dijo que está colaborando con el Gabinete de Seguridad para esclarecer los detalles del crimen.

TE RECOMENDAMOS: Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano

Al tiempo, pidió respeto para su familia y destacó que ella no ha hecho nada malo. Además, anunció que pronto, junto a su madre, hablarán para los medios de comunicación:

“Todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etcétera, etcétera.
“En su momento, su familia —que somos mi madre y yo— aclararemos toda la situación en los medios correspondientes. Pero aún no es el momento adecuado. También aclaro que yo no tengo por qué disculparme de absolutamente nada. Yo no he cometido ningún delito. Soy una mujer muy trabajadora, nadie me ha regalado nada. Inicié desde abajo y gracias a mis clientas tan fieles durante tantos años es que he obtenido lo que tengo. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que no cometí“, indicó Jasso.
Tiroteo en Teotihuacán
Teotihuacan-disparos.jpg
Viral
¡Terror en Teotihuacán! Hombre armado DISPARA contra turistas desde la Pirámide de la Luna; hay 2 muertos
El individuo se quitó la vida después de detonar su arma contra los visitantes a la zona arqueológica.
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Identifican al tirador de las pirámides de Teotihuacán, está vinculado a la MASACRE DE COLUMBINE
Abril 21, 2026
Viral
Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”
Abril 21, 2026
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
Abril 22, 2026

Reabren el sitio arqueológico

Con un numeroso despliegue de elementos de seguridad se reabrió la zona arqueológica de Teotihuacán, a la que acudieron cerca de 1,500 turistas, el equivalente al 75% de las visitas en un día entre semana.

Medios locales recogen que en las cinco puertas de acceso a la zona se desplegaron 60 guardias, quienes portaron armas cortas. Además, contaron con el apoyo de 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología (INAH) y 16 auxiliares de policía.

También estuvieron presentes 150 uniformados de corporaciones municipales, que hicieron rondines en el exterior de la zona.

NO TE VAYAS SIN LEER: Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”

La apertura de Teotihuacán ocurrió el 22 de abril, dos días después del tiroteo, y con más de tres horas de retraso que en su horario habitual. El acceso fue gratuito.

Se espera que en próximos días se instalen arcos y detectores de metales.

Teotihuacán tiroteo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
exMiss-Baja-California.jpg
Viral
Encuentran sin vida a ex Miss Baja California en Polanco: su suegra es la principal SOSPECHOSA
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Edith-Guadalupe.jpg
Viral
Caso Edith Guadalupe: acudió a entrevista de trabajo y fue HALLADA SIN VIDA en edificio
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
influencer atropella a su hija.jpg
Viral
Influencer atropella a su hija al salir de la cochera y publica fotos en el hospital con la pelvis fracturada
Abril 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Loren-Schauers.jpg
Viral
Hombre de 24 años sobrevive a accidente extremo: LE AMPUTAN la mitad inferior del cuerpo
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
KARELY RUIZ KIM SHANTAL PONCHO DE NIGRIS.jpg
Famosos
Karely Ruiz vs. Poncho De Nigris: lo desmiente y se va con la competencia para pelear en Supernova
La influencer aceptó pelear contra Kim Shantal a pesar de que apenas peleó (y perdió) hace un mes contra Marcela Mistral en Ring Royale
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodal angela aguilar.jpg
Famosos
Mhoni Vidente descubre por qué Nodal canceló la boda con Ángela Aguilar y no es por falta de amor
La tarotista también predijo dónde será la boda luego de que se canceló el plan de hacerla en el rancho de los Aguilar en Zactaecas
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
alex fernandez.jpg
Famosos
Alex Fernández rechaza la ayuda de su papá en reto de “Juego de Voces": “Yo no le voy a decir nada”
El hijo del Potrillo creía que su papá estaría en uno de los programas para apoyar a su hermana Camila
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupita villalobos (2).jpg
Famosos
Lupita Villalobos cumple 5 días hospitalizada, ¿qué le pasa tras cancelar a Supernova Genesis?
La influencer llegó al médico con un fuerte dolor de cabeza sin saber que era el síntoma de un padecimiento más serio
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores