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Turista difunde nuevo video del tirador de Teotihuacán: Así llegó, SE PREPARÓ y luego comenzó a disparar

Impactantes imágenes inéditas surgen de Julio César Jasso arribando a la pirámide previo a echar a andar su plan.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan.jpg

Un turista grabó imágenes del tirador de Teotihuacán subiendo la pirámide antes de echar a andar su plan.

Facebook

Un nuevo video ha sido compartido a través de Facebook sobre el ataque que ocasionó el tirador de Teotihuacán. Un turista identificado como Joel Torres colgó material del momento en el que Julio César Jasso sube a la cima de la primer plataforma de la pirámide de la Luna el pasado lunes.

En las imágenes se observa cómo el atacante pasa frente a Torres, quien filma su video en 360° mientras esta acompañado por su familia. Al tiempo, el sujeto camina hacia el costado izquierdo y comienza a prepararse.

Se hinca y de entre a la mochila que llevaba consigo saca varios objetos.

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A su costado están dos mujeres (presuntamente las dos canadienses, una de ellas quien falleció y la otra resultó lesionada), quienes se acercan y se sientan al borde de la pirámide para observar la vista panorámica.

Las imágenes continúan cuando el turista que filma comienza a descender de la pirámide y apenas baja 11 escalones de los 48 que tiene la escalinata, es el momento cuando se escuchan dos disparos y todos los turistas comienzan a bajar despavoridos.

20 segundos más tarde se escucha otro disparo; seguido de uno más.

Los turistas corren a resguardarse en los montículos de la planta baja de la pirámide.

Joel Torres, quien graba a Julio César Jasso compartió su experiencia:

“Abril 20, 2026. Un día que comenzó como un sueño… terminó en una pesadilla.

Hace meses Yazmin y yo habíamos planeado este viaje con ilusión: traer a mi hijo y a su esposa a conocer la Ciudad de México. Desde Dallas, Texas, organizamos cada detalle pensando en crear recuerdos inolvidables.

La mañana comenzó temprano, llenos de emoción, rumbo a una de las experiencias más esperadas: volar en globo sobre las pirámides de Teotihuacán. Y fue exactamente eso… inolvidable. El amanecer, el paisaje, la tranquilidad en el aire—todo era perfecto.

Después del vuelo, fuimos a desayunar y más tarde nos dirigimos a las pirámides para seguir disfrutando el día. Entramos al parque y fuimos directo a subir la Pirámide de la Luna. Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir.

Decidimos comenzar a bajar. Apenas habíamos descendido unos cuantos escalones—cuatro, cinco tal vez—cuando escuchamos un estruendo. Al principio pensamos que eran cohetes… pero en segundos todo cambió.

Gritos. Caos. Gente corriendo desesperada.

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“¡Tiros, tiros!”

En ese instante, el miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, empinados… una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido.

Corrimos.

Mientras corríamos, los disparos seguían sonando. Cada segundo se sentía eterno. Solo pensábamos que una bala podía alcanzarnos en cualquier momento. Buscábamos cubrirnos detrás de las murallas, tratando de mantenernos a salvo.

Finalmente, llegamos al estacionamiento… pero no encontrábamos nuestro autobús. El pánico no se detenía. Tuvimos que seguir corriendo hasta la entrada, hasta que por fin lo encontramos.

Una vez dentro del autobús… llegó el shock. El silencio, los nervios, las miradas. Todos intentando procesar lo que acabábamos de vivir.

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Es difícil aceptar cómo un viaje tan hermoso pudo transformarse en una experiencia tan aterradora. Algo que nunca habíamos vivido… y que jamás olvidaremos.

Logré capturar en mi cámara 360 varios momentos desde distintos ángulos. En este video pude captar al atacante: sube a la pirámide, pasa frente a nosotros, se coloca en una esquina… y comienza a prepararse. Lo que sigue es devastador: una joven pierde la vida, y hay varios heridos.

Aquí les comparto. Se puede escuchar los tiros y el caos. Gracias a Dios salimos bien”.

Teotihuacán tiroteo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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