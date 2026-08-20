Eliminado de MasterChef acusa que hay trampa en el reality: “Está turbio”

En “Ventaneando” se reveló que incluso salió este martes por la noche “haciendo berrinche”.

Ramahá fue el primer eliminado dentro de la etapa final de MasterChef 24/7, el cual a partir de ahora tendrá dos expulsados cada semana.

Y de acuerdo con los conductores de “Ventaneando”, Ramahá salió “muy enojado” del reality show, tanto que “decidió irse”.

Pero antes de irse, Ramahá sí cumplió con la entrevista para las redes oficiales de MasterChef, la cual se realizó en cuanto fue eliminado.

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El cocinero se mostró exultante respecto a su eliminación y hasta habló mal de los chefs.

“Estoy dudando de sus capacidades”, dijo en un momento de la charla.

¿Qué dijo Ramahá de los chefs de MasterChef?

Ramahá se había convertido en uno de los favoritos del público no solamente por su cocina sino por el carisma mostrado durante la competencia.

Con su acento yucateco y su sazón, encantó a la audiencia incluso en este episodio final, ya que muchos de los comentarios en las redes sociales de MasterChef señalan que fue injusta su expulsión.

Ramahá también tiene esa percepción y acusó a los chefs de favorecer a Lancer, otro de los cocineros.

“Uno ya no los entiendo (a los chefs): piden guarnición, piden proteína pero llega Lancer con un plato con salsa y sube al balcón (de salvación)”. Está turbio todo esto”.

Aunque luego dijo que sus comentario críticos en contra de los chefs los hacía con respeto y amor, es evidente que Ramahá considera que debió llegar a la final.

“Yo creo que merecía quedarme una semana más, no estaba de más quedarme una semana más”.

Respecto al platillo por el cual fue eliminado, no tiene duda de que era mejor que el de Lancer, lo cual refuerza su teoría de que “hay algo turbio” en MasterChef.

“El queso relleno es un platillo yucateco que se realiza en dos días ¡dos días! A mí me estaban pidiendo reinterpretación y deconstrucción delos platos. Entrego por primera vez una deconstrucción y qué me dicen: que estás fuera. ¿Qué quieren entonces, que me ponga a hervir el queso desde un día antes?”

Por ese coraje, parece, Ramahá decidió irse en cuanto fue eliminado.