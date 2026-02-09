Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace 16 años y lo REVIVEN con Inteligencia Artificial

“Yo no supe cómo reaccionar cuando lo vi”.

Hace 16 años, Sherlyn vivió uno de los momentos más dolorosos y complicados de su vida, pues su hermano Olivier murió trágicamente a los 27 años. Tras confirmarse la noticia se creyó que el joven, quien vivía en San Luis Potosí, había sufrido un accidente automovilístico, sin embargo, horas después se supo que había cometido suicidio.

Según reportes, Édgar Oliver sufrió “insuficiencia respiratoria aguda, secundaria, asfixia mecánica”, misma que fue provocada por obstrucción de algún objeto”.

“Nada más agradecerle a toda la gente, ahorita que es un momento muy difícil para toda la familia, y pedirles mucha oración a todos, no sé ni qué decir… Pedir en la manera de lo posible respeto, yo soy actriz y yo sé cómo se maneja esto, pero mis papás igual ahorita están atravesando por un momento difícil, pedir a los medios que se mantengan al margen de esto, por mis papás y por mi hermana que está esperando un bebé”, indicaba en ese momento Sherlyn.

“Días antes vino a México al ultrasonido de Diego mi sobrino. Fuimos juntos mi hermano, mi hermana y yo al ultrasonido el día que nos decían si era niño o niña… Después regresó a San Luis Potosí, allá fue el tema y ya, pude llorar después de varios días”, dijo.

Reviven a Oliver con Inteligencia Artificial

El cuerpo del hermano de la famosa no contaba con signos de violencia y tampoco existía algún mensaje de despedida. Varios años después, la intérprete de 'Una familia con suerte' concedió una entrevista a Jorge Van Rankin donde se sinceró sobre la muerte de Oliver y ahí relató que toda la familia convivió con él, pues viajó a la Ciudad de México. En la charla también indicó que nunca dio indicios de tener una "personalidad suicida", pero que muchas veces algunas personas lidian con problemas mentales en soledad y sin pedir ayuda. "A veces la personalidad suicida no tiene rasgos muy notorios. Oliver era un muchacho sano, era trabajador, le iba bien, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía muchos amigos y no tenía indicios de que algo así pudiera pasar. Yo creo que puede venir un desequilibrio químico, se puede dar y hay veces que las personas en lugar de pedir ayuda, piensan que es una vía más rápida", expresó.

Ante la ola de imágenes creadas con la nueva tecnología, Sherlyn compartió que su hermana tuvo la mejor intención de recrear un momento de la vida de Oliver sumando a su sobrino y su hijo.

“Mi hermana nos mandó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que está mi hermano fallecido con mi hijo y mi sobrino, y yo no supe cómo reaccionar cuando lo vi en la mañana. A mi mamá le dio gusto, que dije ‘la que más me importa cómo reaccione es mi mamá’”, exclamó la actriz, dejando entre líneas lo difícil que sigue siendo para ella la pérdida de su hermano.

Aunque después decidió mostrárselo a su hijo y “lo confundió muchísimo por que dijo ‘¿él quién es?’, y yo: ‘es tu tío, mi amor’. ‘Pero yo no lo conozco. ¿Estuvo aquí y no me acuerdo?’, y dije ‘nunca más le vuelvo a mostrar imágenes de Inteligencia Artificial’ porque es un niño que no tiene las herramientas para manejarla”, finalizó.

