Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Nailea Norvind grababa ‘Rebelde’ cuando su mamá murió AHOGADA en playa de Oaxaca hace 20 años

La vedette del Cine Mexicano perdió la vida de forma trágica.

Abril 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nailea-Norvind.jpg

Eva Norvind, madre de Nailea, perdió la vida de forma trágica.

Instagram

Eva Johanne Chegodayeva Sakonskaya era el nombre real de la madre de Nailea Norvind, quien nació en Noruega el 7 de mayo de 1944, y que descoló a la actriz con su muerte.

Y es que la intérprete del Cine Mexicano tuvo un trágico final al perder la vida ahogada en las Playas de Oaxaca. Fue el 14 de mayo de 2006 cuando Eva se encontraba en Zipolite.

Tenía aproximadamente 62 años cuando fue arrastrada por una ola que la lanzó contra las rocas.

Norvind se estaba hospedando en un hotel llamado ‘Lola’, en donde por cierto, se estaba escribiendo y produciendo el documental sobre el músico mexicano discapacitado José Flores, titulado ‘Born Without’. Fue el encargado del hotel quien informó que Eva se registró antes de su lamentable deceso.

TE RECOMENDAMOS: Revelan escalofriantes detalles de la muerte de Viridiana, hija de Sylvia Pasquel: ¿Qué hizo Stephanie Salas?

Tras la tragedia surgieron nuevos detalles y trascendió que la famosa se estaba bañando en la Playa del Amor. De inmediato, salvavidas arribaron a la zona, pero no pudieron hacer nada debido a la fuerte marea. Las olas se estrellaban contra las rocas y Eva quedó atrapada.

El Ministerio Público halló una identificación y dio aviso a la embajada para que pudieran recuperar el cuerpo.

Recientemente, el productor Pedro Damián reveló que uno de los momento más difíciles de su carrera fue cuando le comunicó sobre la muerte a la propia actriz.

“Me pasó con Nailea Norvind, estábamos haciendo una telenovela (‘Rebelde’, en 2006) y de pronto me llamaron por teléfono y me dijeron ‘oye, es que acaba de morir ahogada la mamá de Nailea. Les dije ‘por favor díganle a Nailea que venga conmigo’ y le dije ‘oye, pasó esto’, y se quedó… su reacción fue difícil de expresar. Le dije ‘vete’”, compartió Damián.

Todo sobre las telenovelas
gabrielsoto-mayrinvillanueva-.png
Telenovelas
De “Amigas y rivales” a “Corazón de Oro": El destino volvió a unir a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva
Marzo 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
jorge luis pila aylin mujica yacaranday.jpg
Telenovelas
La telenovela con la que Aylín Mujica y Jorge Luis Pila fracasaron: “Competíamos con Colunga y Edith González”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Fabián-Robles.jpg
Telenovelas
Actor de ‘Soy tu dueña’ reaparece tras años ALEJADO de las telenovelas… ¡y revela que fue papá de gemelos!
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-kleiner----.png
Famosos
Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez

La trayectoria de Eva…

En su carrera destacó como actriz, escritora, productora, directa y terapeuta sexual. Fue hija del príncipe ruso Paulovic Chegodayeva Sakonskaya y de la escultora Johanna Kajanus, y a sus 15 años viajó con sus padres a Francia.

Llegó al cine con un breve papel en la cinta ‘Saint Tropez Blues’, misma con la que ganó el segundo lugar del concurso de belleza en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Para 1962, arribó a Canadá y después a Nueva York, donde fue reconocida por su belleza y no tardó en volverse una modelo de la revista Playboy.

Otros nombres con los que se le conoció fue Ava Taurel y Eva Hultgreen. En 1964 llegó a México, participó en las obras de teatro ‘En el closet, no’ y ‘La mandrágora’, de Maquiavelo, para después convertirse en un símbolo sexual de la pantalla nacional, donde realizó una breve pero significativa carrera junto a reconocidos actores como Mauricio Garcés.

Algunas de las películas en las que se le recuerda son: ‘Juan Pistolas’ (1966), ‘Nuestros buenos vecinos de Yucatán’ (1967), ‘Santo, el Enmascarado de Plata vs. la invasión de los marcianos’ (1967) y ‘Don Juan 67’.

La maternidad de Eva

En el año 1970 dio a luz a su hija Nailea en la Ciudad de México y después viajó a Estados Unidos donde estudió cine en la Universidad de Nueva York. Se graduó en 1982. Tres años después se interesó en el erotismo y fundó ‘Empresas Taurel’, donde trabajó como consejera, productora y proveedora de material vinculado a la sexualidad.

Nailea se separó de su controvertida madre desde los 12 años y comenzó a trazar su propio camino. Se graduó en la escuela de actores de Televisa y comenzó a actuar en ‘Chispita’, misma donde se dio el debut de Lucero. Sin embargo, a los 17 años llegó la fama con ‘Quinceañera’, donde actuó al lado de Adela Noriega y Thalía.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijo de Lorena Velázquez se quiebra al revelar cómo murió la primera actriz y cuál fue la última voluntad: VIDEO

Las polémicas de Eva

Norvind trabajó como vedette en centros nocturnos, actividad que alternaba con su carrera como actriz. Sin embargo, la madre de Nailea protagonizó una gran polémica al dar su opinión sobre el control de la natalidad en televisión nacional.

La Secretaría de Gobernación le ordenó abandonar el país en 24 horas, pero con la ayuda de la Asociación Nacional de Actores pudo permanecer en México, aunque se le prohibió aparecer en la pantalla chica durante un año.

Nailea Norvind pedro damián rebelde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores