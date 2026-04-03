Nailea Norvind grababa ‘Rebelde’ cuando su mamá murió AHOGADA en playa de Oaxaca hace 20 años

Eva Johanne Chegodayeva Sakonskaya era el nombre real de la madre de Nailea Norvind, quien nació en Noruega el 7 de mayo de 1944, y que descoló a la actriz con su muerte.

Y es que la intérprete del Cine Mexicano tuvo un trágico final al perder la vida ahogada en las Playas de Oaxaca. Fue el 14 de mayo de 2006 cuando Eva se encontraba en Zipolite.

Tenía aproximadamente 62 años cuando fue arrastrada por una ola que la lanzó contra las rocas.

Norvind se estaba hospedando en un hotel llamado ‘Lola’, en donde por cierto, se estaba escribiendo y produciendo el documental sobre el músico mexicano discapacitado José Flores, titulado ‘Born Without’. Fue el encargado del hotel quien informó que Eva se registró antes de su lamentable deceso.

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Tras la tragedia surgieron nuevos detalles y trascendió que la famosa se estaba bañando en la Playa del Amor. De inmediato, salvavidas arribaron a la zona, pero no pudieron hacer nada debido a la fuerte marea. Las olas se estrellaban contra las rocas y Eva quedó atrapada.

El Ministerio Público halló una identificación y dio aviso a la embajada para que pudieran recuperar el cuerpo.

Recientemente, el productor Pedro Damián reveló que uno de los momento más difíciles de su carrera fue cuando le comunicó sobre la muerte a la propia actriz.

“Me pasó con Nailea Norvind, estábamos haciendo una telenovela (‘Rebelde’, en 2006) y de pronto me llamaron por teléfono y me dijeron ‘oye, es que acaba de morir ahogada la mamá de Nailea. Les dije ‘por favor díganle a Nailea que venga conmigo’ y le dije ‘oye, pasó esto’, y se quedó… su reacción fue difícil de expresar. Le dije ‘vete’”, compartió Damián.

La trayectoria de Eva…

En su carrera destacó como actriz, escritora, productora, directa y terapeuta sexual. Fue hija del príncipe ruso Paulovic Chegodayeva Sakonskaya y de la escultora Johanna Kajanus, y a sus 15 años viajó con sus padres a Francia.

Llegó al cine con un breve papel en la cinta ‘Saint Tropez Blues’, misma con la que ganó el segundo lugar del concurso de belleza en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Para 1962, arribó a Canadá y después a Nueva York, donde fue reconocida por su belleza y no tardó en volverse una modelo de la revista Playboy.

Otros nombres con los que se le conoció fue Ava Taurel y Eva Hultgreen. En 1964 llegó a México, participó en las obras de teatro ‘En el closet, no’ y ‘La mandrágora’, de Maquiavelo, para después convertirse en un símbolo sexual de la pantalla nacional, donde realizó una breve pero significativa carrera junto a reconocidos actores como Mauricio Garcés.

Algunas de las películas en las que se le recuerda son: ‘Juan Pistolas’ (1966), ‘Nuestros buenos vecinos de Yucatán’ (1967), ‘Santo, el Enmascarado de Plata vs. la invasión de los marcianos’ (1967) y ‘Don Juan 67’.

La maternidad de Eva

En el año 1970 dio a luz a su hija Nailea en la Ciudad de México y después viajó a Estados Unidos donde estudió cine en la Universidad de Nueva York. Se graduó en 1982. Tres años después se interesó en el erotismo y fundó ‘Empresas Taurel’, donde trabajó como consejera, productora y proveedora de material vinculado a la sexualidad.

Nailea se separó de su controvertida madre desde los 12 años y comenzó a trazar su propio camino. Se graduó en la escuela de actores de Televisa y comenzó a actuar en ‘Chispita’, misma donde se dio el debut de Lucero. Sin embargo, a los 17 años llegó la fama con ‘Quinceañera’, donde actuó al lado de Adela Noriega y Thalía.

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Las polémicas de Eva

Norvind trabajó como vedette en centros nocturnos, actividad que alternaba con su carrera como actriz. Sin embargo, la madre de Nailea protagonizó una gran polémica al dar su opinión sobre el control de la natalidad en televisión nacional.

La Secretaría de Gobernación le ordenó abandonar el país en 24 horas, pero con la ayuda de la Asociación Nacional de Actores pudo permanecer en México, aunque se le prohibió aparecer en la pantalla chica durante un año.