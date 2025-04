De acusaciones de abuso hasta golpes: Los escándalos que han marcado la carrera de Pablo Montero

Pablo Montero ha sido una figura recurrente en los titulares, no solo por su talento, sino también por una serie de controversias que han empañado su carrera. A lo largo de los años, acusaciones de abuso, agresiones físicas y problemas personales han generado un intenso escrutinio público.

Actualmente, el actor y cantante se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán, luego de ser acusado por el actor Enrique Madrid de haberlo agredido durante una función de Perfume de Gardenia en Tuxtla Gutiérrez.

TVyNovelas platicó en exclusiva con el afectado, y también con la abogada de Pablo Montero, Mariana Gutiérrez, quien alega que el cantante reaccionó ante un “acoso sexual”.

“(Pablo) me dijo que no era la primera vez, que ya habían sido como cinco ocasiones en las que él (Enrique Madrid) lo tocaba por la parte del cuello o por atrás, y Pablo ya le había dicho que no y él insistía en tocarlo. Entonces, dice Pablo, que sintió como un tipo de acoso. Me dio a entender -porque no me lo dijo con palabras exactas- que era como un tipo de acoso sexual, lo que hizo que se exaltara y reaccionara de esa manera”, dijo la abogada.

Por su parte, Enrique Madrid aseguró que procederá legalmente contra el actor de ‘Fuego en la Sangre’ y contra Omar Suárez, productor de la obra, quien, lejos de apoyarlo, lo despidió de la producción.

“Pablo estaba en su celular, como siempre, se tropezó e hizo la faramalla de que yo lo empujé; frente a asistentes, técnicos y bailarines me dijo que en su vida lo volviera a golpear, que ¿quién me creía’ y me soltó un primer moquetazo en la mandíbula”, dijo el histrión.

Otros escándalos de Pablo Montero

Acusaciones de abuso sexual: Uno de los episodios más graves en la carrera de Pablo Montero ocurrió en 2023, cuando dos mujeres afirmaron que el cantante las habría atacado al salir de un show en Chiapas. La presunta agresión se dio cuando ellas se fueron de fiesta con el famoso y el hecho fue denunciado en su momento.

Ese mismo año, la actriz Gabriela Spanic lo acusó de abuso sexual durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’ en 2021.

“Abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco desde hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero”, dijo la protagonista de ‘La Usurpadora’ en el reality ‘Secretos de Villanas’.

Agresión a una reportera: En agosto de 2022, agredió a una periodista del programa ‘Ventaneando’, quien le preguntó si consideraba ingresar a un centro de rehabilitación. La pregunta desató la furia de Pablo Montero, quien, según el testimonio de la periodista y videos del incidente, reaccionó de manera agresiva.

En las imágenes, se observa al cantante visiblemente molesto, exigiendo a la reportera que borrara el material grabado y forcejeando para arrebatarle su celular. Durante el altercado, el equipo de trabajo de la reportera, incluyendo su teléfono, micrófono y otros accesorios, resultó dañado. Además, la periodista denunció que fue retenida contra su voluntad por el equipo de seguridad del cantante durante 15 a 20 minutos, lo que calificó como una privación ilegal de su libertad.

Irrumpió en casa de su ex: En 2021, fue exhibido en un video en el que se ve cómo irrumpió en la casa de su ex esposa, Carolina Van Wielkin, para discutir por unos muebles que se quería llevar, enfrente de sus hijas, Carolina y Daniela.

En las imágenes se puede ver a Pablo Montero recargado en una de las sillas del comedor, mientras que ella le pide que salga de su casa, “Esto es propiedad privada. Me estás amenazando de golpear a mi novio”, pero él se niega a irse.

"¿Me puedo llevar mi comedor?”, repite el cantante de forma insistente. Es cuando una de sus hijas interrumpe la discusión y pregunta la causa de la discusión, a lo que su madre le responde que su papá se quiere llevar la mesa y las sillas porque ahí come Luis (su pareja).

Detenido por conducir bajo los efectos de sustancias: Pablo Montero no es ajeno a los conflictos legales. En 2007, fue arrestado en Miami por conducir bajo la influencia de sustancias, pero aceptó someterse a un programa antidrogas para evitar ir a juicio.

En 2008 fue enviado prisión por un juez de Miami luego de determinar que falló en su proceso de rehabilitación por consumo de drogas.

Acusado de acoso sexual: En 2017, Rubí Mendivil, ex concursante de ‘La Academia’, acusó a Pablo Montero de haberla tocado inapropiadamente en 2013.

Según informó Agencia México en ese momento, el cantante la invitó a una presunta reunión de trabajo, le tocó la pierna e intentó acariciarla con su pie. “Al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza, cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”, contó.

Abucheado por cantar ebrio: En febrero de este 2025 fue captado en video cantando en un aparente estado de ebriedad, lo que desató abucheos y críticas por parte de los asistentes de un bar en Durango.

Se niega a pagarle a mariachis: En octubre de 2022, fue acusado de negarse a pagar a un grupo de mariachis en un restaurante en Torreón, Coahuila. El incidente, que se viralizó a través de redes sociales, muestra al famoso exigiendo apoyo a los comensales para pagarle al grupo que él mismo contrató.

“Muchachos, todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos. Si no quieren pagarles, ‘El Chato’ y yo nos vamos a aventar un tiro con todos los que no quieran (...) Ya estoy emp*tado, todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven? Si no aquí van a llover p*tazos, ¿cómo ven? Nos aventamos un tiro, pero de los buenos, pero yo no voy a cantarle gratis a nadie”, se le escucha decir en uno de los videos. Al final, solo le pagó una parte a los músicos, pero no el monto completo.

Conflictos en la grabación de ‘El Último Rey’: Durante la grabación de ‘El Último Rey: El hijo del pueblo’ en 2022, la bioserie sobre Vicente Fernández, Pablo Montero se enfrentó a críticas por su comportamiento. El productor Juan Osorio señaló que el cantante faltó a varias jornadas de trabajo sin justificación, retrasando la producción.

“Yo tengo que decir que cuando a Pablo le gana la enfermedad es muy difícil”, declaró Osorio al programa De Primera Mano.

“Dejó plantados a los actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio, a extras, a todo los que conformaron esta producción. Me molestó, me pareció una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él porque creo que tiene que venir a mi oficina, presentarse personalmente”, añadió.

Viuda de Vicente Fernández desaprobó a Pablo Montero: Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, expresó en 2022 su apoyo a Jaime Camil para encarnar a su esposo en la bioserie autorizada de Netflix, alabando su talento y profesionalismo. Rechazó a Pablo Montero en ‘El Último Rey’, serie no avalada por la familia, y declaró: “Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos... Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie, mientras que Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia”.