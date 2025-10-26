Suscríbete
Luto por Alicia Bonet: Murió la actriz del cine mexicano que brilló en ‘Rubí’ y “Hasta el viento tiene miedo”

Descanse en paz.

October 26, 2025 • 
MrPepe Rivero
Murió Alicia Bonet

Originaria de la Ciudad de México, este 26 de octubre se confirmó la muerte de la actriz Alicia Bonet Ceballos.

Fue una destacada actriz en el cine mexicano, con películas como ‘Rubí’, junto a la inolvidable Irán Eory. En dicho filme, personificó a ‘Maribel de la Fuente’, en la historia original de Yolanda Vargas Dulché.

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia de la muerte de Alicia Bonet.

“Actriz mexicana recordada por su participación en películas como “Hasta el viento tiene miedo”, “Despedida de soltera” y “El escapulario”.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribió la Asociación.

¿Cómo fue la carrera y vida de Alicia Bonet?

Desde la década de los 50 comenzó una brillante carrera en teatro, y luego en cine. También participó en telenovelas como “Viviana”, y en producciones de TV Azteca como “El amor no es como lo pintan” y “Se busca un hombre”.

“Hasta el viento tiene miedo”, es quizá uno de sus filmes más recordados. También la vimos en “Rubí”.

Estuvo casada con Juan Ferrara y tuvieron dos hijos. También se casó con el actor Claudio Brook, con quien tuvo otros dos hijos, uno de los cuales se quitó la vida.

