Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava sufre PARÁLISIS FACIAL tras ser hospitalizado de emergencia

“Salí corriendo al hospital y unas piedras en el riñón, yo no le recomiendo a nadie y no se lo deseo a nadie, es un dolor terrible”.
El comediante y conductor Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava enfrenta un delicado momento de salud, pues padece una parálisis facial desde hace un mes, además de haber sido hospitalizado de emergencia por un dolor derivado de cálculos renales.En una entrevista para el programa ‘Hoy’, el también comediante compartió cómo comenzó el problema.
“Se juntó de todo un poco. Primero tuve una parálisis facial por estrés. El día anterior a un show estaba en la habitación, eché una siesta y al despertar, desperté así”, expresó.
“Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas. Y cuando hay estrés, bajan las defensas. Se llama virus oportunista”, indicó.
“Salí corriendo al hospital y unas piedras en el riñón, yo no le recomiendo a nadie y no se lo deseo a nadie, es un dolor terrible”, relató.
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A pesar de los problemas de salud, el actor no contempla frenar su actividad profesional. Adelantó que se mantiene enfocado en nuevos proyectos, entre ellos el inicio de grabaciones de la serie ‘Abelito de la guarda’, donde participará como director de escena.