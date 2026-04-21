Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava sufre PARÁLISIS FACIAL tras ser hospitalizado de emergencia

“Salí corriendo al hospital y unas piedras en el riñón, yo no le recomiendo a nadie y no se lo deseo a nadie, es un dolor terrible”.

El comediante y conductor Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava enfrenta un delicado momento de salud, pues padece una parálisis facial desde hace un mes, además de haber sido hospitalizado de emergencia por un dolor derivado de cálculos renales.

“Se juntó de todo un poco. Primero tuve una parálisis facial por estrés. El día anterior a un show estaba en la habitación, eché una siesta y al despertar, desperté así”, expresó.

“Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas. Y cuando hay estrés, bajan las defensas. Se llama virus oportunista”, indicó.

“Salí corriendo al hospital y unas piedras en el riñón, yo no le recomiendo a nadie y no se lo deseo a nadie, es un dolor terrible”, relató.

En una entrevista para el programa ‘Hoy’, el también comediante compartió cómo comenzó el problema.TE RECOMENDAMOS:Nava dijo que el diagnóstico está relacionado con una baja de defensas.Según sus palabras, el proceso de recuperación ha sido difícil, en particular por la naturaleza de su trabajo frente a las cámaras, sin embargo, mantiene una actitud positiva.“Ahí vamos con fisioterapia, con movimientos, echando muchos besos para que se recupere. El doctor dice que todo va a estar bien... Se me cae la cara de vergüenza. (ríe) Entonces, es complicado, pero hay que salir adelante”, dijo Nava.Al tiempo, ‘El Borrego’ enfrento otro episodio crítico, pues tuvo que acudir a urgencia al hospital debido a un fuerte dolor causado por piedras en el riñón.Este incidente lo obligó a cancelar presentaciones de su espectáculo ‘Celebrando 40 años’, con funciones programadas en Tlalnepantla y Ecatepec. A través de redes sociales, informó: “Familia bonita de Tlalnepantla y Ecatepec, lamento informarles la cancelación de los shows de hoy y mañana, pero fui hospitalizado de emergencia”.

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A pesar de los problemas de salud, el actor no contempla frenar su actividad profesional. Adelantó que se mantiene enfocado en nuevos proyectos, entre ellos el inicio de grabaciones de la serie ‘Abelito de la guarda’, donde participará como director de escena.