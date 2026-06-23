Culmina juicio en Texas por la herencia de Joan Sebastian: Les dejó bienes a sus nietos MENOS a José Julián

“Sólo mencionan a Julián Figueroa Fernández y se destaca que su representante personal aún sigue siendo Marco Chacón”.

Hace unos días se llevó a cabo otra audiencia por la herencia del fallecido Joan Sebastian en el condado de Hidalgo, en Texas. Todo parece indicar que la familia, particularmente los hijos, hay podido llegar a acuerdos.

Y es que en una audiencia pasada, donde estuvo presente José Manuel Figueroa y sus hermanas, presentaron pruebas suficientes donde dejaron totalmente comprobado que el intérprete radicaba y vivía en México.

Aunque Erica Alonzo, una de las últimas esposas de Figueroa, quería que el juicio se llevara a cabo en Texas, ya se determinó que no será así, sólo se repartirán algunas propiedades que fueron adquiridas en aquel estado de la unión americana y el resto del tema de la herencia se resolverá en México.

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Fue el matutino ‘Sale el sol’ donde también se confirmó que Alonzo fue destituida como albacea y también se reveló quienes son los herederos de ‘El Poeta del Pueblo’.

“No tiene nada que ver con las regalías de las canciones… el juez dictaminó y aclaró quienes son oficialmente y legalmente los herederos y Erica Alonzo no está en esa lista”.

¿Quienes son los herederos de Joan Sebastian?

El reportero Issi Garza destapó que sólo están los ocho hijo de Joan Sebastian, incluyendo a los dos fallecidos y a los hijos de estos.

Y detalló que Juan Sebastian Figueroa tuvo 5 hijos, a los cuales les van a entregar la parte que le corresponde como herencia. Al hijo de Trigo también le entregaran sus bienes, “él sólo tuvo un hijo”. Sin embargo, llamó la atención que en la lista de nombres de cada uno de los nietos de Joan “no se menciona al hijo de Julián Figueroa, el nieto de Maribel Guardia, sólo mencionan a Julián Figueroa Fernández y se destaca que su representante personal aún sigue siendo Marco Chacón”.

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El comunicador puntualizó en que el menor podría solicitar parte de la herencia del intérprete de ‘Tatuajes’, sin embargo, “tendrían que presentar pruebas de que existe un hijo de Julián”, concluyó.