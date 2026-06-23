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Culmina juicio en Texas por la herencia de Joan Sebastian: Les dejó bienes a sus nietos MENOS a José Julián

En los documentos oficiales se mencionan los nombres de exparejas, hijos y nietos, pero no se menciona al hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón.

Junio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El nieto de Joan Sebastián, hijo de Julián, no está mencionado en su herencia.

Getty Images/Instagram

“Sólo mencionan a Julián Figueroa Fernández y se destaca que su representante personal aún sigue siendo Marco Chacón”.

Hace unos días se llevó a cabo otra audiencia por la herencia del fallecido Joan Sebastian en el condado de Hidalgo, en Texas. Todo parece indicar que la familia, particularmente los hijos, hay podido llegar a acuerdos.

Y es que en una audiencia pasada, donde estuvo presente José Manuel Figueroa y sus hermanas, presentaron pruebas suficientes donde dejaron totalmente comprobado que el intérprete radicaba y vivía en México.

Aunque Erica Alonzo, una de las últimas esposas de Figueroa, quería que el juicio se llevara a cabo en Texas, ya se determinó que no será así, sólo se repartirán algunas propiedades que fueron adquiridas en aquel estado de la unión americana y el resto del tema de la herencia se resolverá en México.

TE RECOMENDAMOS: Familia Figueroa llega a Texas para EXIGIR LA HERENCIA de Joan Sebastian; su última pareja rompe el silencio

Fue el matutino ‘Sale el sol’ donde también se confirmó que Alonzo fue destituida como albacea y también se reveló quienes son los herederos de ‘El Poeta del Pueblo’.

“No tiene nada que ver con las regalías de las canciones… el juez dictaminó y aclaró quienes son oficialmente y legalmente los herederos y Erica Alonzo no está en esa lista”.

¿Quienes son los herederos de Joan Sebastian?

El reportero Issi Garza destapó que sólo están los ocho hijo de Joan Sebastian, incluyendo a los dos fallecidos y a los hijos de estos.

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Y detalló que Juan Sebastian Figueroa tuvo 5 hijos, a los cuales les van a entregar la parte que le corresponde como herencia. Al hijo de Trigo también le entregaran sus bienes, “él sólo tuvo un hijo”. Sin embargo, llamó la atención que en la lista de nombres de cada uno de los nietos de Joan “no se menciona al hijo de Julián Figueroa, el nieto de Maribel Guardia, sólo mencionan a Julián Figueroa Fernández y se destaca que su representante personal aún sigue siendo Marco Chacón”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Marido de Maribel Guardia se une a José Manuel Figueroa para arreglar la herencia de Joan Sebastian

El comunicador puntualizó en que el menor podría solicitar parte de la herencia del intérprete de ‘Tatuajes’, sin embargo, “tendrían que presentar pruebas de que existe un hijo de Julián”, concluyó.

Joan Sebastian Julián Figueroa josé julián
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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