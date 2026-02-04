Suscríbete
Carlos Trejo INSULTA a Eugenio Derbez y dice que todos sus personajes no los hizo él: “no fuiste tú”

El famoso cazafantasmas afirmó que detrás de su éxito estuvo el fallecido Gus Rodríguez.

Febrero 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos-Trejo-Derbez.jpg

El investigador de lo paranormal fue duro con sus críticas a Derbez.

YouTube

“Eugenio Derbez es un pendej*”.

Tremendas declaraciones lanzó el famoso cazafantasmas, Carlos Trejo, al afirmar que Eugenio Derbez ha hecho su carrera basado en personajes que él no creó. Afirmó que el verdadero éxito lo ha conseguido gracias a un trabajo colectivo.

Las palabras de Trejo fueron lanzadas en el podcast ’Somos batos’, donde Carlos aseguró que detrás del comediante estaba el fallecido Gus Rodríguez, destacando que su legado sigue vigente.

En la charla, el cazafantasmas dijo que el mérito creativo de los personajes del intérprete de ‘No se aceptan devoluciones’, corresponde a Rodríguez: “Eugenio Derbez es un pendej*”, expresó.

“Todos los personajes y todo lo que hizo Derbez, no lo hizo él, los hizo Gus Rodríguez. Yo se lo dije: ‘El creador y talento de todo fue Gus Rodríguez, no fuiste tú’. Y el día que murió Gus, él lo dijo en televisión: ‘Sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez’. En la vida. Todo lo creó Gus Rodríguez”, sentenció.

De acuerdo con el investigador de lo paranormal, el mismo Derbez reconoció ante la pérdida de Rodríguez que “sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez”, subrayando el impacto del guionista en la trayectoria del actor.

Gus y Eugenio: una mancuerna exitosa

La relación profesional entre Rodríguez y Derbez marcó una etapa en la comedia de la television mexicana. Gustavo, nacido en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1958, desarrolló una trayectoria que incluyo publicidad, periodismo, actuación, producción y dirección.

Su gusto por los videojuegos lo llevó a conducir la emisión ‘Nintendomania’, convirtiéndose en una referencia. La mancuerna con Derbez se consolido desde los primeros trabajos de ambos, tras la participación de Gus con Anabel Ferreira y la creación de material para ‘La Movida’, programa donde el comediante inicio su proyección en la televisión.

Al lado de José Sierra, Rodríguez hizo los primeros sketches de Derbez, abriéndole paso a programas como ‘Al derecho y al Derbez’, ‘Derbez en cuando’, ‘XHDRBZ’ y ‘La familia P.Luche’.

Al mismo tiempo, Carlos Trejo dijo que conoce a Eugenio desde hace más de 40 años, lo que le permite tener una opinión cercana a la evolución del actor.

El cazafantasmas reiteró que Gus “fue el creador, el cerebro y el talento de todo lo que hizo Eugenio”.

Además de guionista, Rodríguez actuó en pantalla, como en su interpretación de ‘Simón Paz’ en el segmento ‘Las 5 herencias’ de ‘XHDRBZ’, y co-creó personajes identificables como ‘Armando Hoyos’.

NO TE VAYAS SIN LEER: Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez

También dirigió ‘Vecinos’ y colaboró en el área de humor en el noticiero de Carlos Loret de Mola, consolidando su estatus como uno de los promotores de la comedia televisiva moderna en México.

Finalmente, el investigador aclaró que sus palabras no buscan atacar la vida privada de Eugenio, sino que sólo se limitan a su obra. “Entendamos: puedo criticar tu trabajo y no tiene que ofenderte porque es tu chamba. Pero de ahí a que yo critique su vida personal, la neta no me meto”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
