Luis Enrique Guzmán confirma que Apolo ya no lleva su apellido: “Se hizo justicia”

Luis Enrique Guzmán anunció que por fin pudo retirarle de manera oficial su apellido a Apolo, el hijo que supuestamente habría tenido con Mayela Laguna. La pareja se enfrentó a un juicio de nulidad de paternidad en la Ciudad de México.

El hijo de la fallecida Silvia Pinal y del cantante Enrique Guzmán, se sometió a tres pruebas de paternidad, y en ellas se confirmó la ausencia del lazo biológico, por lo que se terminaron las obligaciones legales que tenía respecto del menor.

Mayela Laguna volvió a realizarse una prueba de ADN a si hijo. Instagram

Con esta decisión, Apolo quedó registrado únicamente con los apellidos de su madre.

El equipo legal de Luis Enrique indicó a la prensa que Mayela no puede apelar la decisión del tribunal.

En tanto, Guzmán dijo sentirse tranquilo y celebró que se haya hecho justicia, refiriéndose a los momentos difíciles que enfrentó y al hecho de que su mayor preocupación era garantizar protección al menor.

El hermano de ‘La Reina de Corazones’ también dijo que espera que no haya nuevos juicios y que esta resolución sea la definitiva, pues en algunos días quedará oficialmente plasmado el desconocimiento de paternidad.

En tanto, Luis Enrique indico que vive una etapa personal más serena y que está enfocado en su familia y sus proyectos laborales. También destacó el apoyo de sus hermanas e hijas como base fundamental de su vida.

Finalmente, Guzmán dijo que valora la herencia moral y la estructura familiar que les transmitió doña Silvia Pinal.