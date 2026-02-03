Suscríbete
Luis Enrique Guzmán confirma que Apolo ya no lleva su apellido: “Se hizo justicia”

Tras un juicio con su expareja Mayela Laguna, el hijo de Silvia Pinal celebró que se haya hecho justicia.

Febrero 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Luis-Enrique-Guzmán-Apolo.jpg

Luis Enrique Guzmán anunció que Apolo ya no lleva sus apellidos.

YouTube

Luis Enrique Guzmán anunció que por fin pudo retirarle de manera oficial su apellido a Apolo, el hijo que supuestamente habría tenido con Mayela Laguna. La pareja se enfrentó a un juicio de nulidad de paternidad en la Ciudad de México.

El hijo de la fallecida Silvia Pinal y del cantante Enrique Guzmán, se sometió a tres pruebas de paternidad, y en ellas se confirmó la ausencia del lazo biológico, por lo que se terminaron las obligaciones legales que tenía respecto del menor.

Mayela-Laguna-ADN.jpg

Mayela Laguna volvió a realizarse una prueba de ADN a si hijo.

Instagram

Con esta decisión, Apolo quedó registrado únicamente con los apellidos de su madre.

El equipo legal de Luis Enrique indicó a la prensa que Mayela no puede apelar la decisión del tribunal.

En tanto, Guzmán dijo sentirse tranquilo y celebró que se haya hecho justicia, refiriéndose a los momentos difíciles que enfrentó y al hecho de que su mayor preocupación era garantizar protección al menor.

El hermano de ‘La Reina de Corazones’ también dijo que espera que no haya nuevos juicios y que esta resolución sea la definitiva, pues en algunos días quedará oficialmente plasmado el desconocimiento de paternidad.

En tanto, Luis Enrique indico que vive una etapa personal más serena y que está enfocado en su familia y sus proyectos laborales. También destacó el apoyo de sus hermanas e hijas como base fundamental de su vida.

Finalmente, Guzmán dijo que valora la herencia moral y la estructura familiar que les transmitió doña Silvia Pinal.

Mayela Laguna
 Luis Enrique Guzmán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
