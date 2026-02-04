Suscríbete
¿Alex Bisogno demandará a Pati Chapoy por graves ACUSACIONES en su contra?

La pelea entre el hermano de Daniel y la titular de ‘Ventaneando’ ha ido escalando desde la muerte del conductor.

Febrero 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alex-B-Chapoy.jpg

El conductor de televisión, Alex B, analiza demandar a Pati Chapoy.

“Estamos justamente en pláticas con los abogados, para ver qué hacer”.

Parece que se avecina una batalla legal entre el hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, Alex B, y la líder de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, luego de una serie de declaraciones cruzadas en torno al manejo de la información sobre la muerte del presentador.

El conflicto entre Bisogno y Chapoy llegó a su punto máximo justo después del aniversario 30 del programa donde Pati era la jefa de Daniel, momento en donde salieron a relucir nuevas acusaciones entre ambos.

En torno a la celebración de ‘Ventaneando’ se llevó a cabo una conferencia de prensa y ahí, la periodista abordó frente a la prensa los rumores que rodean a la familia Bisogno. Sostuvo que existía una presunta alianza entre Alejandro y Ernesto Hernández Villegas, excolaborador del programa, para presuntamente perjudicarla.

Chapoy señaló directamente a Alex B por un supuesto saqueo a la casa del fallecido presentador, mismo que, según Pati, ocurrió el mismo día de la muerte, el 20 de febrero de 2025.

La comunicadora cuestionó: “¿Por qué no le pregunto al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel?”, enfatizando que las pertenencias legales de Daniel correspondían a su hija.

Además, Pati negó tener influencias sobre el deceso de la madre de los conductores y sostuvo ante los medios de comunicación: “¿Ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con sólo decirlo, se muera una persona?”, respondió antes versiones que la relacionaban con el hecho.

Alex B se defendió…

Por su parte, Alejandro rechazó los señalamientos en su contra y negó las implicaciones sobre el presunto robo. Dijo también que cuenta con documentos oficiales de la Fiscalía de la Ciudad de México para demostrar su inocencia.

El exconductor de ‘Al Extremo’ subrayó que el enojo de la líder de ‘Ventaneando’ habría sido por haber compartido con otros medios información que ella consideraba exclusiva de su emisión.

En un video donde Alex B le hizo fuertes reclamos a la periodista le pidió que ya no hablara de su familia. “¡Ya párele porque sino el que va a hablar soy yo y tengo mucho que decir!”.

¿Va a demandar a Pati Chapoy?

Sobre una posible demanda legal, Alex dijo que está platicando con su equipo legal para saber cuáles serían los pasos a seguir en respuesta a los ataques mediáticos de la presentadora.

“Estamos justamente en pláticas con los abogados, para ver qué hacer”, declaró Alex B sin precisar fechas ni acciones concretas y aclaró que informará tan pronto existan novedades.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
