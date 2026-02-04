‘El Capi’ Pérez de luto, llora la muerte de su abuelito y lo despide con DESGARRADOR mensaje

“En diciembre todavía pudo cotorrear con Vicente”.

El conductor de televisión ‘Capi’ Pérez atraviesa por uno de los momentos más difíciles y tristes en su vida, pues confirmó el fallecimiento de su abuelo, don Eusebio Ibarra.

Fue a través de las redes sociales que el también comediante dedicó un mensaje breve, pero desgarrador ante su pérdida.

Lejos del personaje divertido que suele mostrarse en las pantallas, ‘El Capi’ compartió que hizo un viaje exprés a su tierra natal, solamente para despedirse de su abuelo.

“Vine a Aguascalientes muy brevemente, sólo a despedirme de don Eusebio Ibarra, mi abuelito. Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto”, escribió.

Entre los recuerdos más recientes, el conductor de ‘Venga la Alegría’ compartió un video donde aparece su hijo Vicente junto al padre de su madre, registrando uno de los últimos momentos de convivencia familiar: “En diciembre todavía pudo cotorrear con Vicente”, escribió.

La trayectoria de ‘El Capi Pérez’

Carlos Alberto Pérez Ibarra nació el 20 de diciembre de 1986 en Aguascalientes, México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Inició su carrera como presentador y reportero en TV Azteca Aguascalientes, conduciendo el programa de música grupera ‘Échele Primo’, pero Sul salto a la fama ocurrió tras integrarse al equipo de Azteca 7 como reportero, donde destacó por su estilo irreverente y humorístico, lo que lo llevó a incorporarse a emisiones como ‘Deberían estar trabajando’.

Ganó notoriedad en una conferencia de prensa de Alfonso Cuarón, en la que sus preguntas se volvieron tendencia en internet.

En 2014, se sumó al elenco de ‘Venga la Alegría’ y luego le dieron su propio programa: ‘La Resolana’, un espacio nocturno donde combina comedia y entrevistas.

Ha participado en proyectos como ‘LOL: Last One Laughing México’, ‘El Hormiguero MX’, ‘Pasteleros contra el tiempo’ y ‘100 Mexicanos’, además de incursionar en coberturas deportivas y shows de stand up.

En el ámbito personal, está casado con Itzel Barro con quien tiene un hijo, Vicente, y están a la espera de su segundo heredero.