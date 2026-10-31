Cuna de lobos volvió a la pantalla remasterizada 40 años después: ¿Vale la pena verla?

Este 2026 se cumplen 40 años de la transmisión original de la telenovela “Cuna de lobos”, escrita por Carlos Olmos, producida y dirigida por Carlos Téllez y emitida originalmente entre 1986 y 1987. El canal TLnovelas ya la había retransmitido, pero en 2026, la presentaron totalmente remasterizada, por lo que la imagen luce más nítida y adaptada a una relación de aspecto 16:9 (widescreen).

¿Vale la pena ver “Cuna de lobos” en pleno 2026? Absolutamente SÍ.

Aunque en las últimas cuatro décadas no se ha olvidado ni la historia ni la maldad de “Catalina Creel” (María Rubio), volver a disfrutar de esta historia en pleno 2026, resulta refrescante y cautivador por la trama y reafirmar que una historia contundente es fundamental para crear una telenovela capaz de paralizar a un país, al tiempo de cambiar paradigmas, hablar de temas que siguen vigentes en la sociedad, como infertilidad y engaños familiares, y consolidar a un grupo de ACTORES cuyo talento es indiscutible.

“Cuna de Lobos” dejó “un legado artístico, cultural y de divertimento que es muy poderoso”, como ha dicho Alejandro Camacho, y aunque se han hecho nuevas versiones, la telenovela original perdura como una de las mejores de la historia de la televisión mexicana.

¿De qué trata Cuna de lobos?

Proteger el legado, la casta y la fortuna de la familia Larios Creel, que lidera un emporio de laboratorios medicinales, se convierte en la obsesión de “Catalina Creel”, la matriarca que asesinó a su marido cuando él descubrió el engaño de su esposa e intenta cambiar el testamento. Tras el crimen, y mientras es albacea de la fortuna, sus hijos deben cumplir con un requerimiento del testamento: Tener hijos.

“Alejandro” (único hijo biológico de ‘Catalina’) -interpretado por Alejandro Camacho- está casado con “Vilma” (Rebecca Jones), pero ella es estéril, así que él decide enamorar a una joven inocente “Leonora” (Diana Bracho) con el único fin de procrear un hijo de su carne y sangre y luego abandonarla. En tanto, el otro hijo Larios Creel, “José Carlos” (Gonzalo Vega) vive una vida de excesos, además de atormentado porque su madrastra, doña “Catalina”, le hizo creer desde los 10 años que perdió un ojo por su culpa, al enterrarle la punta de un trompo, motivo por el cual ella utiliza un parche que combina con la tela de su ropa.

“Leonora” se vuelve vital en la historia, ya que tras creer en las mentiras de “Alejandro” y que él le robara a su hijo, decide vengarse de los ‘lobos’, como ella los llama, con el único propósito de recuperar a su hijo.