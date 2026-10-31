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¿En qué termina la bioserie de Timbiriche? El complot que Luis de Llano planeó contra su exsocio

La producción de ViX estrenó sus últimos dos episodios en los que se muestra el final de la banda Timbiriche

Octubre 31, 2026 • 
Alejandro Flores
luis de llano ferrell timbiriche.jpg

Luis de Llano y su socio Román Ferrell, en un detrás de cámaras

ViX

"¿Crees que tú me puedes destruir?”, le grita Román Farrell a Luis de Llano.

La escena corresponde al capítulo final de la bioserie de Timbiriche, cuyo capítulo 8 cierra las historias de Sasha, Diego Shoening, Paulina Rubio, Alix, Benny y Erik Rubín, los integrantes originales de la banda.
Una de las últimas escenas de Sasha la muestra rehabilitada y con plena conciencia del abuso que sufrió de parte de Luis de Llano, y que en la historia de su vida la llevaría en 2023 a llevarlo a juicio hasta lograr una sentencia en su contra dictada por la Suprema Corte de Justicia, que condenó al productor a la reparación del daño y una disculpa pública.

Diego Shoenning aparece en su mítica escena de telenovela con el personaje de el Terco en “Soñadoras”, mientras que Paulina Rubio viaja a Europa con su madre Susana Dosamantes para producir su primer disco.

El complot de Luis de Llano

El hilo narrativo de Luis de Llano es uno de los más polémicos dentro de la serie, ya que revela un enfrentamiento con Román Farrell. Este personaje, a diferencia de todos los demás, tiene un nombre ficticio que supuestamente alude a Víctor Hugo O’Farrill, importante y poderoso ejecutivo de Televisa en los años 80 y 90.
Según lo que se narra en la serie, Luis de Llano quiso abandonar Timbiriche para dedicarse un puesto ejecutivo en la misma empresa. Román Ferrell explota contra él y consigue bloquear su nombramiento.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

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Es entonces que en contubernio con el mánager de ese momento de Timbiriche, planea una forma de “destruirlo”.

“Es un marrano con los impuestos”, le dice. Y Luis de Llano en efecto, logra que auditen a su exsocio.

El enfrentamiento

Eso desencadena la salida de Farrell de Televisa mediante una negociación con el Consejo de Administración.

“Te ofrecemos una salida digna”, le dice el presidente.

Tras insultarlos, finalmente acepta firmar a cambio de ignorar sus delitos fiscales.
En un último enfrentamiento con Luis de Llano, Farrell le dice:

"¿Tú crees que tu me puedes destruir? Ni te acomodes en esa oficina, a todos nos llega la hora y tú tienes un chi... de muertitos, de Llano”

Timbiriche Luis de Llano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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