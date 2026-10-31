¿A qué difuntos pusieron Ángela Aguilar y Christian Nodal en su altar de Día de Muertos?

Christian Nodal y Ángela Aguilar cumplieron con la tradición del Día de Muertos.

La pareja incluso se sintió tan a gusto con la ofrenda que decidieron no sólo compartir una foto del resultado sino sentarse al pie y darse un beso.

Esta imagen también la compartieron en Instagram y generó una ola de comentarios negativos y positivos.

La polémica, algo ya común en la vida de Nodal y Aguilar se centró en la discusión de si un acto tan mundano como un beso romántico afectaba la solemnidad del Día de Muertos o si, por el contrario, no hace sino sumar emotividad a la imagen.

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La polémica por la foto frente a la ofrenda

Lo cierto es que en la conversación poco se notó a las personas a las que Nodal y Ángela dedicaron su ofrenda.

Como es tradición, colocaron no solamente, flores, veladoras y papel picado sino las fotos de sus seres queridos a los que recuerdan y que quieren que los vengan a “visitar”.

Las fotos que aparecen claramente son los de los abuelos paternos de Ángela Aguilar: don Antonio Aguilar está en una imagen a caballo; mientras que a su lado hay una imagen de Flor Silvestre.

Ambos cantantes son la piedra angular sobre la que se ha construido la dinastía Aguilar.

Del otro lado dela ofrenda hay otras dos fotos de figuras no públicas pero que se entiende corresponden a su línea paterna.