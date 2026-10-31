¡Se buscan nuevas estrellas! Empresarios: “la música mexicana necesita renovar sus figuras”

Las grandes estrellas de la música mexicana no son eternas y los empresarios del espectáculo lo saben. Mientras algunas agrupaciones que han llenado escenarios durante décadas comienzan a acercarse al retiro, la industria enfrenta un desafío: encontrar a quienes puedan tomar su lugar y conquistar a las nuevas generaciones de público.

Desde la Convención Mundial de Empresarios en Las Vegas, Nevada, promotores que han participado en el crecimiento del entretenimiento hispano en Estados Unidos hablaron sobre la necesidad de descubrir nuevos talentos, abrirles oportunidades y encontrar estrategias para mantener activos los escenarios.

En entrevista con TVyNovelas, Mariana Escamilla, presidenta de Promotores Unidos USA; Pablo Rodríguez, vocal, y Kiko Valdivia, vicepresidente, coincidieron en que el futuro del negocio depende de la renovación artística y de la colaboración entre quienes organizan los espectáculos.

Mariana Escamilla advierte que las grandes agrupaciones necesitan un relevo

Con tres periodos al frente de Promotores Unidos USA, Mariana Escamilla conoce los desafíos de una industria que debe adaptarse a los cambios en los gustos del público y a las condiciones económicas del mercado.

Para la empresaria, una de las mayores preocupaciones es encontrar nuevas figuras que puedan continuar el camino de los artistas que durante décadas han encabezado las carteleras.

“Tenemos una cantidad de grupos con una gran trayectoria, pero al mismo tiempo se nos están acabando, entonces tenemos que crear nuevos, nuevos talentos para que ellos sigan la trayectoria de los grupos que se van retirando”, aseguró.

La declaración refleja una de las necesidades del negocio: desarrollar artistas capaces de convocar público y construir carreras duraderas.

Escamilla explicó que los empresarios también enfrentan modificaciones en los hábitos de consumo de la comunidad hispana. Algunas familias tienen menos recursos para asistir a conciertos, mientras que las dificultades con las visas de trabajo de ciertos artistas obligan a realizar cambios de última hora en las programaciones.

En ocasiones, cuando un grupo no puede ingresar a Estados Unidos, los promotores deben buscar una alternativa que permita mantener el espectáculo y evitar pérdidas económicas.

Por ello, considera fundamental que los empresarios compartan experiencias y busquen soluciones conjuntas. “Como promotores Unidos, nuestra organización es para unirnos, para ayudarnos y apoyarnos uno al otro”, explicó.

Mariana también ha tenido que abrirse camino en un sector tradicionalmente encabezado por hombres. Fue la primera mujer en presidir la organización, que actualmente reúne aproximadamente a 300 socios. Según sus estimaciones, alrededor del 10% de sus integrantes son mujeres, entre promotoras, representantes y empresarias.

Su tercer periodo en la presidencia coincide con la necesidad de preparar nuevas generaciones de artistas y empresarios para mantener vigente el mercado.

Pablo Rodríguez: las próximas estrellas necesitan una primera oportunidad

Tener talento no garantiza llegar a los grandes escenarios. Pablo Rodríguez considera que uno de los principales compromisos de los promotores es acercar a los nuevos artistas con quienes pueden ayudarlos a desarrollar sus carreras.

Durante los cuatro encuentros anuales que se realizan en Las Vegas, agrupaciones emergentes tienen la oportunidad de presentar su música frente a empresarios y representantes.

El objetivo es que los promotores conozcan sus propuestas, consideren contratarlos y les permitan compartir escenarios con figuras consolidadas.

“Tenemos que apoyarlos de alguna manera”, afirmó Rodríguez. El empresario destacó que estos encuentros reúnen a representantes vinculados con agrupaciones como Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, Banda El Recodo y Banda MS.

Para quienes apenas comienzan, establecer relaciones directas con los responsables de las contrataciones puede representar una diferencia importante. Rodríguez participa en estas reuniones desde 1993 y considera que la confianza personal sigue siendo fundamental para desarrollar proyectos dentro del entretenimiento.

“Conoces a la gente, conoce a los empresarios, porque si estás afuera, si vas a un lugar y no conoces a veces ni quién te paga y aquí lo conoces personalmente”, explicó.

También reconoció que la incertidumbre migratoria y las condiciones económicas han afectado la asistencia a determinados espectáculos, una situación que repercute en artistas, promotores y trabajadores que dependen de la actividad de los recintos.

Sin embargo, considera que mantener abiertas las oportunidades para nuevos talentos es indispensable para que la industria continúe generando trabajo.

Kiko Valdivia revela cómo crecieron Banda MS, Industria del Amor y Conjunto Primavera

Kiko Valdivia conoce una fórmula que durante décadas ha contribuido al desarrollo de grandes agrupaciones: permitir que los nuevos artistas compartan escenarios con quienes ya tienen un público consolidado.

Hijo del empresario conocido como el Gordo Delgado, comenzó a viajar con su padre desde los 10 años, acompañando giras de figuras como José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández.

“Yo creo que desde los 10 años estuve viajando con mi papá, con José Alfredo Jiménez, con Vicente Fernández, pero porque me gustaba”, recordó.

Aquellos recorridos le permitieron conocer un negocio que entonces se concentraba principalmente en California, Texas y Chicago.

Con el paso de los años, los espectáculos latinos llegaron a nuevos territorios y actualmente, según sus estimaciones, se realizan en alrededor de 45 estados de la Unión Americana.

Su padre comenzó a trabajar con artistas desde 1959 y llegó a producir 47 películas en una década, de acuerdo con el testimonio de Valdivia. Pero uno de los aspectos que más le interesa destacar es la importancia de abrir oportunidades a las nuevas generaciones.

Recordó que Industria del Amor tuvo presentaciones junto a Los Bukis, Banda MS compartió escenarios con La Arrolladora Banda El Limón y Conjunto Primavera encontró espacios junto a Los Temerarios.

Estas experiencias muestran cómo una agrupación con trayectoria puede contribuir a que otro artista llegue a públicos más numerosos. “Necesitamos música nueva”, aseguró.

Valdivia explicó que los empresarios trabajan con recintos que pueden recibir a cinco mil, ocho mil, diez mil y hasta 20 mil espectadores, por lo que requieren propuestas musicales capaces de mantener el interés de distintas audiencias.

El promotor también destacó la incorporación de jóvenes empresarios a la mesa directiva, quienes aportan nuevas ideas a un negocio que ha cambiado considerablemente desde sus inicios.

¿Quiénes serán las próximas grandes figuras de la música mexicana?

La industria de los conciertos latinos enfrenta un momento en el que la experiencia de los empresarios y la renovación de los artistas tendrán que avanzar juntas.

Con aproximadamente 300 socios y más de 25 años de trayectoria, Promotores Unidos USA mantiene encuentros trimestrales para compartir estrategias, desarrollar oportunidades comerciales y presentar nuevos talentos ante representantes de la industria.

Mariana Escamilla considera indispensable fortalecer la colaboración empresarial; Pablo Rodríguez apuesta por abrir escenarios a quienes comienzan, mientras Kiko Valdivia recuerda que muchas de las agrupaciones que hoy son referentes también necesitaron una primera oportunidad.

La música mexicana ha demostrado que puede conquistar nuevos territorios y llenar grandes recintos. Ahora, para sus promotores, el desafío es encontrar a quienes escribirán el siguiente capítulo de esa historia.

Porque antes de convertirse en grandes estrellas, incluso los artistas más exitosos necesitaron que alguien creyera en ellos.

EL DATO: UN MERCADO QUE SIGUE CRECIENDO

-300 socios: Integran aproximadamente Promotores Unidos USA.

-4 encuentros anuales: Se celebran en Las Vegas para generar oportunidades entre promotores y artistas.

-45 estados: Es la estimación de Kiko Valdivia sobre los territorios estadounidenses donde actualmente se realizan espectáculos latinos.

DE TELONEROS A GRANDES FIGURAS

Kiko Valdivia recordó tres ejemplos de agrupaciones que tuvieron oportunidades de crecimiento al compartir escenarios con artistas consolidados:

• Industria del Amor con Los Bukis.

• Banda MS con La Arrolladora Banda El Limón.

• Conjunto Primavera con Los Temerarios.

UNA MUJER ABRIÓ CAMINO

Mariana Escamilla fue la primera mujer en asumir la presidencia de Promotores Unidos USA y actualmente ocupa ese cargo por tercera ocasión.

