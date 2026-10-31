Muere el bebé de El Komander y él le dedica una conmovedora canción

El bebé del cantante de regional mexicano Alfredo Ríos el Komander murió la noche de este 30 de octubre.

A través de un comunicado en su perfil de Instagram, su equipo de trabajo dio a conocer la tragedia que enfrenta el Komdander.

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eñoiseohacia la vida eterna y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del señor”

En la publicación se incluye una fotografía del cantante con su bebé en brazos y a bordo de un automóvil.

La cancelación del show de el Komander

También se anunció que debido al luto por la muerte de José Eliseo, el show de el Komander porgramado para este sábado en Hidalgo, Nuevo León se ha cancelado.

“Ante esta dolorosa pérdida, Alfredo y su familia atraviesan momentos sumamente difíciles por lo que resulta imposible llevar a cabo el compromiso artístico programado”.

Firmado por el equipo de producción, este comunicado señala que en estos momentos la familia del cantante necesita “espacio y tranquilidad para afrontar la pérdida”.

Tanto la publicación de el Komander como la de muchos de sus seguidores en memoria del bebé se han musicalizado con “Descansa mi amor”, uno de los mayores éxitos del cantante.