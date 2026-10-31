Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Natalia Alcocer fingió su crisis mental dentro de La Granja VIP?

Mono Osuna fue traicionado por Manelyk González; esta es la tabla de nominados

Octubre 30, 2026
natalia alcocer.jpg

Natalia Alcocer

Captura LG VIP

Natalia Alcocer es acusada de fingir la crisis de ansiedad que la llevó a gritar dentro de La Granja VIP.

La actriz y experta en realities tuvo un momento caótico y preocupante el lunes, cuando comenzó a gritar que necesitaba salir de La Granja VIP porque ya no soportaba los ataques y críticas de otros participantes.
En particular se refirió a la manera en que el público, incluyendo sus hijos, estarían percibiendo sus acciones dentro del reality.
Su mayor narrativa dentro de La Granja VIP se centra en su romance con Pablo Montero, quien incluso le pidió ser su novia.
TE RECOMENDAMOS: Muere el bebé de El Komander y él le dedica una conmovedora canción

La acusación contra Natalia Alcocer

No obstante, Manelyk y Bebeshita asegura que Montero aprovecha cualquier momento para coquetear con ellas, faltando al respecto a Natalia. Ella, por su parte, se ha negado a creer esas versiones, generando aún más señalamientos por parte de Mane y Bebeshita.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
AZALIA ELIMINADA LA GRANJA VIP.jpg
Famosos
Azalia advierte: “Seguiré siendo igual o peor"; salió de La Granja VIP tras insultos a hijas de Mercadante
La séptima eliminada del reality show de TV Azteca reiteró que no se arrepiente de nada
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Niurka y Manelyk se pelean a grito pelado durante la séptima eliminación de La Granja VIP
Octubre 25, 2026
Famosos
Carlos Trejo también acusa a La Granja VIP de fraude: “No me eliminaron por votos”
Octubre 25, 2026
Famosos
¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América
Octubre 23, 2026
Famosos
‘Kunno’ relata COQUETEO con papá de una amiga que hasta le pidió guardar el secreto y sugieren a Pepe Aguilar
Octubre 22, 2026
michael pareja natalia alcocer.jpg
Famosos
Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominacion 28 de octubre.jpg
Famosos
¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Niurka-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le pone altar a Fabio Melanitto y se desatan RECLAMOS, INSULTOS y acusaciones con Niurka
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no se escucharan sus gritos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Esta situación en la que Natalia podría quedar como “novia engañada” es la que le preocupa y que habría generado su crisis.
No obstante, este viernes la producción de La Granja VIP exhibió un video en el que se da a entender que no hubo una crisis emocional, sino una “estrategia”.
Aunque Adal Ramones nunca usó estas palabras, el video presentó dos momentos en los que Natalia habría dicho a Julio Camejo que todo fue una estrategia.

Los fans de Alcocer aseguran que la edición del video es malintencionada ya que une dos situaciones diferentes: cuando le dice a Julio que “todo fue una estrategia”, no se refiere a su crisis, sino a su insistencia de decir frecuentemente que ya se quiere ir de La Granja.

Por lo pronto, Natalia fue la salvada de esta semana, por lo que se quedará una semana más en el reality.
El traicionado fue Mono Osuna, por lo que la tabla de nominaciones queda así:

  1. Niurka
  2. Kevyn Bicolor
  3. Rafa Mercadante
  4. Pablo Montero
  5. Mono Osuna
Natalia Alcocer La Granja VIP
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
leonardo aguilar.jpg
Famosos
Hijo de Pepe Aguilar se creía más que otros cantantes sólo por el apellido
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg
Famosos
¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inesgomezmont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida
Octubre 30, 2026
 · 
TVyNovelas
Yaguaru-vocalista.jpg
Famosos
Muere vocalista de ‘Los Yaguaru’: así despiden al integrante del icónico vals de ‘María de todos los Ángeles’
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beibi-Benitez.jpg
Famosos
¡Otro que se va de ‘Sale el Sol’! Así SE DESPIDIÓ ‘Beibi’ entre lágrimas: “me llevó un gran amor de todos”
Todos sus compañeros en el foro lloraron con la dinámica que eligió para despedirse, y así se convirtió en el tercero que abandona la emisión en dos meses.
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Octavio-Ocaña.jpg
Famosos
Octavio Ocaña ‘REENCARNÓ’ en su sobrino: el gran parecido físico entre ambos es innegable
Las imágenes del pequeño Robyn, quien cumplirá 1 mes de nacido, han enternecido las redes y las comparaciones con Octavio no se hicieron esperar.
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jose emilio levy ana barbara
Famosos
José Emilio Levy acusa que Ana Bárbara OBSTACULIZA SU CARRERA: “tira puras cosas malas de mí”
El nieto de Talina Fernández dice que Ana Bárbara les llama a los productores y por eso no le dan trabajo.
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sofia-Rivera-Torres.jpg
Famosos
Sofía Rivera Torres recuerda cuando “estaba gorda” y cómo logró BAJAR 34 KILOS tras ser mamá
Sofía recordó cómo lucía en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y que recibió cientos de críticas por su aspecto.
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez