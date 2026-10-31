¿Natalia Alcocer fingió su crisis mental dentro de La Granja VIP?

Natalia Alcocer es acusada de fingir la crisis de ansiedad que la llevó a gritar dentro de La Granja VIP.

La actriz y experta en realities tuvo un momento caótico y preocupante el lunes, cuando comenzó a gritar que necesitaba salir de La Granja VIP porque ya no soportaba los ataques y críticas de otros participantes.

En particular se refirió a la manera en que el público, incluyendo sus hijos, estarían percibiendo sus acciones dentro del reality.

Su mayor narrativa dentro de La Granja VIP se centra en su romance con Pablo Montero, quien incluso le pidió ser su novia.

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La acusación contra Natalia Alcocer

No obstante, Manelyk y Bebeshita asegura que Montero aprovecha cualquier momento para coquetear con ellas, faltando al respecto a Natalia. Ella, por su parte, se ha negado a creer esas versiones, generando aún más señalamientos por parte de Mane y Bebeshita.

Esta situación en la que Natalia podría quedar como “novia engañada” es la que le preocupa y que habría generado su crisis.

No obstante, este viernes la producción de La Granja VIP exhibió un video en el que se da a entender que no hubo una crisis emocional, sino una “estrategia”.

Aunque Adal Ramones nunca usó estas palabras, el video presentó dos momentos en los que Natalia habría dicho a Julio Camejo que todo fue una estrategia.

Los fans de Alcocer aseguran que la edición del video es malintencionada ya que une dos situaciones diferentes: cuando le dice a Julio que “todo fue una estrategia”, no se refiere a su crisis, sino a su insistencia de decir frecuentemente que ya se quiere ir de La Granja.

Por lo pronto, Natalia fue la salvada de esta semana, por lo que se quedará una semana más en el reality.

El traicionado fue Mono Osuna, por lo que la tabla de nominaciones queda así:

