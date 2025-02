Yolanda Ventura celebra 14 años con Odiseo Bichir: ¿Cuál es su fórmula de éxito en el amor?

Una de las relaciones más estables del medio del espectáculo es la que han construido Yolanda Ventura y Odiseo Bichir.

La pareja cumplió recientemente 14 años de relación y siete de casados. Para ellos, darse una segunda oportunidad en el amor fue un gran acierto que celebran todos los días.

“Todas las relaciones largas, todas, no sólo las de amor de pareja, sino entre padres e hijos, hermanos, amigos… están hechas de cuidarlas día a día. Nuestra relación está hecha de mucho amor, de comprensión, de llegar a acuerdos, de no querer tener siempre la razón y entender qué es lo mejor, pero también de conversaciones incómodas porque, a veces, no estamos de acuerdo”, nos dijo la actriz de origen español sobre el secreto de su matrimonio.

En su experiencia, “el verdadero amor se construye día a día; no se da de forma espontánea, no es que ‘nos llevemos bien y ya llevemos 14 años juntos nada más porque sí’, ¡no!, las cosas no son así. El matrimonio está construido de trabajo, de esfuerzo, cariño y de regar la plantita”, enfatizó.

Eso sí, destacó la importancia de que te sigan enamorando cosas de tu pareja que te gustaron en un principio. “En mi caso, (de Odiseo) me gusta su inteligencia emocional, su extensa cultura, su trabajo, cómo huele… esas cosas, que son del inicio de una relación, tienen que permanecer, aunque con eso no se sustenta una relación nunca”, señaló.

En un matrimonio no todo es miel sobre hojuelas, Yolanda y Odiseo pusieron a prueba su amor cuando el actor sufrió un delicado episodio de salud hace cinco años.

“Él tuvo una isquemia transitoria (episodio breve de falta de flujo sanguíneo al cerebro) y fue muy complicado porque no sabíamos qué le pasaba, tenía dolores de cabeza… afortunadamente no le dejó secuelas, pero por un momento se quedó sin habla.

Recuerdo que fueron cuatros días los que estuvo en el hospital, después le hicieron miles de pruebas y salió bien”, nos contó la actriz, quien se mantuvo al lado de su esposo, apoyándolo para salir adelante.

“En ese momento yo estaba ensayando para la Giratour Pop & Rock (donde se presentaba con algunos integrantes de grupos como Menudo, Timbiriche, Fandango y Parchís) y ver a tu pareja enferma es muy duro, pero también eso es parte de las relaciones largas, porque nos hacemos mayores y la salud, que es el bien más preciado que tenemos, a veces falta y entre pareja hay que cuidarnos”, subrayó.

Afortunadamente, eso ya quedó atrás y actualmente Odiseo se encuentra muy bien. “Fue un hecho totalmente aislado”, nos dijo Yolanda, quien agradece a la vida el haberse encontrado con un gran hombre como su esposo.