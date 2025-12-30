Suscríbete
Famosos

Difunden supuesta causa de muerte de Nataly Montserrat, prima de la esposa de ‘El Capi’ Pérez

La joven fue reportada como desaparecida en Cancún y posteriormente fue localizada sin vida.

Diciembre 30, 2025 
Ericka Rodríguez
prima-esposa-Capi-Pérez.jpg

Nataly Montserrat fue hallada sin vida.

Instagram

“Desafortunadamente ya no está más con nosotros”.

Hace unos días, la desaparición de Nataly Montserrat, prima de Itzel Barro, esposa de ‘El Capi’ Pérez, conmocionó al mundo del internet. La joven veterinaria de 30 años, había sido vista por última vez cuando salió de su domicilio.

Tan sólo unas horas después se habría confirmado su fallecimiento sin que el conductor ni Itzel dieran más detalles.

Las redes sociales se llenaron de fichas de búsqueda y mensajes donde se pedía ayuda para localizar a Nataly. En tanto, Itzel recurrió a sus plataformas para solicitar ayuda en el caso.

Fue la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo quienes confirmaron que la familiar de ‘El Capi’ Pérez fue hallada sin vida en el municipio de Benito Juárez.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Itzel Barro compartió un mensaje en donde agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda de Nataly Montserrat y confirmó la noticia de su localización sin vida.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros”.

La esposa del presentador agregó que “por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles” y agradeció la comprensión y discreción de sus seguidores.

La Fiscalía informó que el caso permanecería bajo investigación conforme a los procedimientos legales. Hasta el momento del anuncio, no se habían revelado líneas adicionales sobre el hallazgo.

Sin embargo, ha trascendido que el cuerpo fue encontrado en una área de maleza frente al mismo fraccionamiento donde vivía, y distintas versiones extraoficiales y sospechas corrieron como pólvora.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Nataly Montserrat?

De acuerdo con el medio local PorEsto!, quienes citan investigaciones oficiales y actuaciones ministeriales, indicó que la FGE de Quintana Roo habría concluido en que la muerte de la joven se habría tratado de un suicidio.

Además, subrayaron que los estudios forenses determinaron que se quitó la vida ahorcándose de un árbol, y que Nataly padecía problemas psicológicos y un trastorno mixto de personalidad.

Según el medio PorEsto!, la carpeta de investigación indica que la joven habría tenido una discusión con su pareja dentro del domicilio antes de salir sola la noche del 25 de diciembre. El diario afirma que la FGE cuenta con videos en los que se observa a Nataly caminar hacia el área de vegetación ubicada frente a la entrada del fraccionamiento, y que estas imágenes se incorporaron como parte de la reconstrucción de hechos.

El reporte agrega que los familiares aceptaron la versión del suicidio como causa de muerte y rindieron su declaración ante la Fiscalía. De acuerdo con lo publicado, la familia solicitó la entrega del cuerpo desde la noche del domingo para iniciar los trámites funerarios y no pidió una investigación más amplia.

El Capi Pérez
