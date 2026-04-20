Jorge D’Alessio tuvo la misma enfermedad que Miguel Bosé: “Me estaba quemando las cuerdas vocales”

Jorge D’Alessio ya había revelado que estuvo enfermo durante un año y que su padecimiento era tan misterioso que ningún médico le daba un diagnóstico acertado.

Pero ahora, durante su primera participación en el sexto programa de “Juego de voces” contó cuál fue la razón de esa enfermedad y porqué fue tan complicado atenderla.

El cantante, que atraviesa también por una crisis personal debido a su separación de su todavía esposa Marichelo, dijo que su padecimiento fue el mismo que tuvo Miguel Bosé y por el cual casi pierde la voz.

“Tuve todos los tratamientos que alguien puede tener: todo el año con medicinas, que si grastritis, que si algo más... la sufrí mucho y no se abría la garganta”.

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¿Qué le pasó a Jorge D’Alessio?

De hecho, Jorge estuvo durante los dos primeros programas de Juego de voces con esta molestia. “Estaba afónico”, contó.

Finalmente se descubrió el misterio.

“Gracias a mi dentista, supe que tenía yo un implante viejito que no daba lata pero tenía una pequeña infección que no se notaba”.

No se notaba pero estaba activa y además, al no ser tratada, esa infección comenzó a segregar un líquido, que era el motivo de su dolencia.

“Ese líquido me estaba quemando las cuerdas vocales”.

Feliz por haber recuperado la voz, Jorge D’Alessio decidió que su primera participación en el programa Juego de Voces de este 19 de abril fuera con una canción de Miguel Bosé.