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Paola Núñez se casa con Federico Verardi y comparte romántica foto

La actriz y el director de fotografía estaban comprometidos desde el año pasado

Abril 19, 2026 • 
Alejandro Flores
boda de paola nunez.jpg

Paola y Federico compartieron la foto en sus perfiles de redes sociales

Instagram

Se comprometieron en junio del año pasado y este 19 de abril compartieron una foto en la que ella aparece con vestido de novia y él con un traje impecable.

Paola Nuñez y Federico Verardi formalizaron su noviazgo hace cinco años con un viaje juntos por Europa en el que compartieron fotografías en las que se les veía muy enamorados.
Esa historia de amor ahora tiene un nuevo episodio al casarse.
Aunque la fotografía no tiene mensaje de parte de Paola, Federico Verardi si respondió con los emojis de una argolla de matrimonio rodeada por dos corazones.
La foto muestra a Paola en un columpio en medio de un ambiente boscoso. De pie y a su lado derecho, Federico la mira con una sonrisa.

¿Quién es Federico Verardi, el esposo de Paola Núñez?

Federico ha sido director de fotografía y operador profesional durante más de 15 años. En la biografía de su página oficial se describe que ha trabajado “en innumerables proyectos alrededor del mundo”.

“Se desempeña principalmente en proyectos narrativos, como largometrajes y series de televisión, aunque también suele participar en documentales y comerciales. Entre sus créditos más recientes como director de fotografía se encuentran el galardonado largometraje “Alone”, dirigido por John Hyams, y la dirección de fotografía de la segunda unidad en la serie “The Purge"".

Paola y Federico han compartido algunos aspectos de su vida como pareja desde que formalizaron su noviazgo. Se sabe, por ejemplo, que comparten una pasión por el rescate de animales.

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Alejandro Flores

De hecho, tienen un perro llamado Zeke que tuvo un papel fundamental el día que Federico le dio el anillo de compromiso a Paola Núñez.

En la foto que compartieron, los fans de Paola Núñez se desbordaron con respuestas de felicidad y buenos deseos para “Barbie”, su personaje más conocido en televisión.
Las actrices Alejandra Ambrosi y Adriana Louvier fueron de las primeras en reaccionar a la boda de Paola con mensajes de alegría.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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