Jorge D’Alessio recuerda cuando quiso vivir con su mamá y ella lo mandó a un internado a Canadá a los 13 años

El músico reveló detalles de su infancia en donde revivió momentos muy difíciles al lado de sus padres.

Enero 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jorge-D'Alessio.jpg

Jorge D’Alessio lloró al recordar cuando su mamá lo mandó a estudiar a Canadá.

YouTube

“Hemos esperado toda una vida de niños para estar contigo y ya me quieres mandar al otro lado del planeta a un internado”.

El integrante de ‘Matute’ e hijo mayor de Lupita D’Alessio, Jorge, ofreció una entrevista en donde recordó momentos dolorosos e inolvidables de su infancia que estuvo marcada por las ausencias de sus padres por motivos profesionales.

Jorge le confió a Melo Montoya

“Hoy le agradezco con la vida a mi mamá habernos mandado a Canadá, cambió mi vida por completo. Si algo le puedo agradece a mi mamá es que haya hecho eso. Es el mejor regalo que nos pudo haber dado”, dice Jorge, pues además de la disciplina que les inculcaron, comenzó su formación musical que incluía clases de piano y pertenecer al coro de la escuela.

que él y su hermano Ernesto vivían con su papá, el fallecido Jorge Vargas, sin embargo siempre tuvieron la necesidad de convivir más con ‘La Leona Dormida’.

“Llega un momento en donde yo tenía mucha necesidad de también estar con mi mamá. La veía algunos fines de semana, pero quería conocerla… no nos había tocado vivir el día a día. Por ahí de los 13 hablamos con mi papá y le dijimos ‘queremos irnos a vivir con mi mamá por lo menos un año’”, mencionó el músico.

La respuesta de su padre lo dejó asombrado, pues Jorge asegura que les dijo: “‘¿están seguros?, pregúntenle a ver si ella quiere’. Le dijimos (a Lupita D’Alessio) y dijo ‘claro, vénganse’”, sin advertir lo que les esperaba.

Era 1989, y la icónica Lupita estaba por contraer nupcias por cuarta vez con César Gómez, su saxofonista, con quien después procreó a su tercer hijo, César. El matrimonio fue turbulento y termino en divorcio en 1993, marcado por excesos y adicciones. “No era una época muy bonita de mi mamá… no era una buena época”, confirmó Jorge en la entrevista.

Sin embargo, Jorge y Ernesto querían vivir con D’Alessio, por lo que se mudaron. “Nosotros queríamos estar con ella y a las tres semanas nos dice: ‘¿y por qué no se van a estudiar a Suiza?’. Y yo por dentro decía ‘hemos esperado toda una vida de niños para estar contigo y ya me quieres mandar al otro lado del planeta a un internado’”, relató.

Ante la negativa de sus hijos, la intérprete de ‘Mudanzas’ les planteó irse a estudiar un poco más cerca, a Canadá.

“Al principio lo tomamos como algo que nos dolió, siendo honestos. Cuando nos llevaron al aeropuerto, ni siquiera ella, su asistente, nos lleva y nos sube a un avión, a dos morritos de 13 y de 11 años y nos encargan con la sobrecargo… esas cuatro horas y media en mi mente era ‘tenía razón mi papá’”, confesó Jorge.

Pero al mismo tiempo sabía que debía mostrar fortaleza, pues “veía la cara de mi hermano Ernesto porque me volteaba a ver con cara de ‘eres lo único que tengo’ y tenía que ser fuerte y yo lo agarraba (de la mano)”.

Entre lágrimas, Jorge hace esta confesión y subraya: “Mi hermano es mi compañero de vida, vivimos tantas cosas fuertes”.

Y continuó con el relato. “Esas 4 horas y media de vuelo rumbo a Canadá, decía ‘tenía razón mi jefe, yo quería estar con ella y estoy en un avión con mi hermano rumbo a otro país’”.

Con el paso de los años, Jorge ha podido sanar las heridas, perdonar a su mamá y reconocer que esa ‘terrible decisión’, en realidad fue la mejor.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
