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Marichelo deja de seguir a su esposo Jorge D’Alessio; ¿tienen una crisis de pareja?

La pareja lleva 15 años de matrimonio pero su actividad en redes sociales en días recientes parecen revelar un distanciamiento

Marzo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
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Marichelo y Jorge D’Alessio están casados desde 2011

Instagram

Marichelo y Jorge D’Alssio llevan 15 años de casados.

Su historia de amor es peculiar porque primero fueron amigos durante 15 años e incluso lo fueron mientras ella atravesaba por dos matrimonios.
En 2010 descubren que su relación es en realidad de amor y se convierten en novios durante 1 año y en 2011 se casaron. Tuvieron dos hijos (Santi y Pato) y desde entonces han tenido un matrimonio ejemplar.
Marichelo se alejó por completo del mundo del espectáculo y Jorge comenzó una exitosa carrera con su grupo Matute, novedoso concepto de covers de éxitos,
La historia parece haber cambiado justo ahora que D’Alessio comenzó un nuevo proyecto como concursante de “Juego de Voces” en el que participa junto a su hermano Ernesto.
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Las pistas entre Marichelo y Jorge D’Alessio en redes sociales

Marichelo incluso dejó de seguir a Jorge en Instagam: al hacer una búsqueda en su perfil de las personas que sigue, no aparece su esposo.
A diferencia de ella, el cantante si sigue a Marichelo pero hay otra pista que parece indicar que la pareja atraviesa por una crisis.
En el historial del perfil de Instagram del cantante sí hay fotos con Marichelo, pero en el de ella ya no están.

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En esta semana, además, han tenido actividades familiares por separado, sin que interactúen en sus mensajes de redes.

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Por ejemplo, Marichelo publicó, como suele hacerlo en cada cumpleaños de sus hijos, una foto con Santiago para felicitarlo. En los comentarios es evidente que no hay interacción de Jorge, algo que siempre sucedía, incluyendo el cumpleaños de su otro hijo, Pato, en septiembre. A ese mensaje Jorge D’Alessio respondió de inmediato con una decena de corazones.
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En septiembre, Jorge reaccinó al cumpleaños de su hijo Pato; no fue así en el de Santi

Instagram

En estos días, Jorge ha convivido con sus hermanos y su familia mientras que Marichelo ha hecho lo mismo con la suya en el cumpleaños de su mamá... en el que nuevamente llamó la atención la ausencia física y de interacción en redes de Jorge.

La influencer Chamonic relató en una publicación en Instagram que, además de estas pistas, la pareja no ha aparecido junta desde el 17 de marzo, curiosamente la fecha en la que comenzaron las transmisiones de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”.

JORGE D’ALESSIO Marichelo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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