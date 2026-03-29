Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Infidelidad, amenaza de extorsión y mentiras: así fue el divorcio de Reynaldo Rossano “el Papirrín”

El comediante dice que nunca perdonó a su exesposa

Marzo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
reynaldo rossano.jpg

Reynaldo se divorció en 2021

Captiura Imagen

Reynaldo Rossano se casó en 2006 luego de un noviazgo de tres semanas.

A la luz de lo que pasó con su matrimonio, el comediante entiende que ese arrebato fue una equivocación.
El matrimonio terminó de manera abrupta una noche en la que su entonces esposa, Karla, le dijo justo antes de dormir: “Tenemos que hablar”.
TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué la Doménica Montero de Angelique Boyer no gritó bajo la lluvia "¡yo soy la dueña!”?

Le dijo que lo engañaba. Y que la esposa del hombre con el que lo engañaba la tenía amenazada. Así lo contó en el programa “El minuto que cambió mi destino”, de Imagen TV.

“Va a salir públicamente a exhibirme y decir que soy tu esposa. Entonces te quiero avisar que eso puede pasar”.

¿Cómo fue la infielidad de la esposa de Reynaldo Rossano?

El Papirrín en esa época atravesaba por una etapa boyante por el éxito en programas como La Hora Pico.
Quizá por ello lo recuerdo como un duro golpe emocional del cual no se ha podido recuperar.

“Tomamos terapia mucho tiempo para recuperar la relación perola verdad es que yo no lo podía superar. Aún hoy, no la puedo perdonar... lo entiendo pero nunca la perdoné”.

Rossano contó que la infidelidad tuvo una peculiaridad: fue con un hombre de Ciudad Victoria (de donde es originaria Karla) y se ponían de acuerdo para que viniera a la Ciudad de México mientras Reynaldo estaba de gira.

Te puede interesar...
cruz-martinez-villarreal-audiencia-.jpg
Famosos
Esto dijo Alicia Villarreal al salir de la primera audiencia fallida con Cruz Martínez
Abril 24, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal reclamos arturo carmona
Famosos
Alicia Villarreal explotó contra Arturo Carmona y le hizo un fuerte reclamo sobre su relación con Cruz Martínez
Marzo 11, 2025
 · 
Andrea Ávila
ALICIA-villarreal-denuncia-cruz-tentativa.jpg
Famosos
Alicia Villarreal ratificó su DENUNCIA contra Cruz Martínez pero no confirmó de qué cargos lo acusa
Febrero 20, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia-violencia-auxilio.jpg
Famosos
Captan a Alicia Villarreal en reunión con sus abogados en CDMX tras pedir auxilio por violencia intrafamiliar
Febrero 18, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martínez
Famosos
Así fue la turbulenta relación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez: todas las polémicas y su divorcio
Febrero 17, 2025
 · 
Alexis Ceja
alicia villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal habla tras vinculación a proceso de Cruz “N": “Mi único lugar seguro es el escenario”
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores

Finalmente, el divorcio se concretó en 2021.

Reynaldo Rossano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
Shiky pasó mala racha y nos confiesa: “Me urge una limpia, ¡que me lleven a Catemaco!”
Marzo 28, 2026
 · 
Nayib Canaán
dagmariz-serafin-.jpg
Famosos
“Un día decidí saltar al vacío...Y, mira, hoy estoy en una gira con La Josa”: Dagmáriz Serafín
Marzo 28, 2026
 · 
Víctor Hugo Sánchez
mario-bautista-aaron-mercury---.jpg
Famosos
Mario Bautista confía en su experiencia para derrotar a Aarón Mercury: “Mi cuerpo es más atlético”
Marzo 28, 2026
 · 
Edson Vázquez
anda omarfierrro aleyda.jpg
Famosos
Omar Fierro gana las elecciones de la ANDA pero opositores acusan que hubo fraude
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
dulce maria y paco alvarez.jpeg
Famosos
Dulce María ya tiene en sus manos a su “bebita mágica": nace Fernanda, su segunda hija
La cantante y actriz anunció el nacimiento de Fernanda con un tierno video
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
marjorie de souza.jpg
Famosos
Marjorie de Souza estaba enferma de muchas cosas y no sabía por qué: “No podía ni respirar bien”
La actriz, bailarina y cantante recuerda lo que sufrió durante 13 años
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
domenica montero (1).jpg
Telenovelas
¿Por qué la Doménica Montero de Angelique Boyer no gritó bajo la lluvia "¡yo soy la dueña!”?
La telenovela de Boyer terminó su transmisión en las estrellas este viernes 27 de marzo
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
frances ondiviela.jpg
Telenovelas
La verdad de la desaparición en telenovelas de Frances Ondiviela, de ‘Marimar’, ‘Amor real’, ”El abuelo y yo”
La actriz contó a TVyNovelas en 1999 un anhelo que se convirtió en realidad años después
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores