Infidelidad, amenaza de extorsión y mentiras: así fue el divorcio de Reynaldo Rossano “el Papirrín”

Reynaldo Rossano se casó en 2006 luego de un noviazgo de tres semanas.

A la luz de lo que pasó con su matrimonio, el comediante entiende que ese arrebato fue una equivocación.

El matrimonio terminó de manera abrupta una noche en la que su entonces esposa, Karla, le dijo justo antes de dormir: “Tenemos que hablar”.

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Le dijo que lo engañaba. Y que la esposa del hombre con el que lo engañaba la tenía amenazada. Así lo contó en el programa “El minuto que cambió mi destino”, de Imagen TV.

“Va a salir públicamente a exhibirme y decir que soy tu esposa. Entonces te quiero avisar que eso puede pasar”.

¿Cómo fue la infielidad de la esposa de Reynaldo Rossano?

El Papirrín en esa época atravesaba por una etapa boyante por el éxito en programas como La Hora Pico.

Quizá por ello lo recuerdo como un duro golpe emocional del cual no se ha podido recuperar.

“Tomamos terapia mucho tiempo para recuperar la relación perola verdad es que yo no lo podía superar. Aún hoy, no la puedo perdonar... lo entiendo pero nunca la perdoné”.

Rossano contó que la infidelidad tuvo una peculiaridad: fue con un hombre de Ciudad Victoria (de donde es originaria Karla) y se ponían de acuerdo para que viniera a la Ciudad de México mientras Reynaldo estaba de gira.

Finalmente, el divorcio se concretó en 2021.