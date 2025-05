Una actriz de ‘Una familia de diez’ reveló la verdad detrás de su radical pérdida de peso: esto dijo

Desde hace varios días, el nombre de Mariana Botas se colocó en el centro de una intensa polémica desatada por un notorio cambio en su imagen que dio lugar a un preocupante rumor en el que incluso se especuló con la idea de que la famosa había puesto en riesgo su vida con tal de adelgazar.

Las teorías sobre la salud de Mariana Botas llegaron a tal grado, que la joven actriz que en la actualidad trabaja en la obra teatral “La Señora Presidenta” publicó un revelador video en su cuenta de Instagram en el que habló de este tema al tiempo que compartió una importante reflexión sobre hablar de cuerpos ajenos: ¡entérate!

¿Por qué Mariana Botas bajó de peso?

A través de sus redes sociales, y acompañada por un médico especialista, Mariana Botas reconoció que sí le fue detectada una condición de salud que cambió su metabolismo y por ello recurrió al apoyo del doctor Luis Dorado, quien explicó su situación.

“Mariana tiene una condición que no vamos a estar ventilando, está en tratamiento para mejorar su metabolismo, no estamos haciendo nada que ponga en peligro su salud. El peso también es un síntoma, un signo de alarma”, explicó el profesional.

A decir de Luis Dorado, los medicamentos que Mariana Botas toma para lidiar con esta condición están lejos de poner en riesgo su vida como tanto se especuló; la actriz y conductora de “Envinadas” , por su parte, hizo un llamado a no criticar a las personas sin saber por qué están pasando.

“Por favor, no olvidemos que NO SE OPINA de los cuerpos ajenos y que debemos RESPETAR y NO ATACAR a las personas sin motivo alguno con tal de vender notas FALSAS!!!”, escribió la famosa.

¿Quién es Mariana Botas?

Mariana Botas, cuyo nombre completo es Mariana Botas Lima, es una actriz y conductora mexicana nacida en la Ciudad de México un 29 de enero de 1990 reconocida principalmente por su carismático papel de “Martina” en la serie cómica “Una familia de diez”.

Luego de participar en varios comerciales de televisión desde que tenía 2 años, Mariana Botas tuvo su primera oportunidad en las telenovelas con el melodrama “Una luz en el camino”.

“Top Chef VIP”, “Como dice el dicho”, “La Rosa de Guadalupe”, “Al diablo con los guapos”, “Cuento de Navidad” y la obra de teatro “La Señora Presidenta” son algunos de los proyectos en los que Mariana Botas ha trabajado.