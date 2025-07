Gomita revela cómo bajó tanto de peso: “Llorar me ha cambiado el cuerpo”

Araceli Ordaz Campos, conocida artísticamente como Gomita, ha acaparado la atención en las redes sociales al sincerarse sobre su drástico cambio físico y su notable pérdida de peso. La conductora y creadora de contenido, quien recientemente mostró una figura mucho más delgada, reveló que su transformación no se debe exclusivamente a dietas o ejercicio, sino a un proceso emocional profundo.

Un proceso de sanación interior y conexión espiritual

Gomita confesó que su estado emocional ha tenido un fuerte impacto en su aspecto físico, afirmando: “Llorar me ha cambiado el cuerpo”. En una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, explicó que lleva un año en un proceso a través del cual ha logrado “sanar de manera interior”, y esto se ha visto reflejado en su exterior.

Con emotivas palabras, Gomita detalló este camino de transformación: “Un llorar esta mañana, pero con mucha paz, he soltado muchas cosas en este proceso; estoy por cumplir un año de este proceso. Y por eso he bajado tanto de peso, muchas emociones que he sacado, muchas heridas han sanado”.

Aracely atribuyó estos cambios en su cuerpo y hábitos a una práctica espiritual, destacando que “solo mi relación con Dios es quien ha llenado cada vacío, y por eso ha cambiado mi cuerpo y mis hábitos”. También agregó: “Gracias a Dios he bajado tanto de peso... Tengo un padre en el cielo que me ama”.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México aprovechó para dirigirse a sus seguidoras, aconsejando: “Chicas, normalicemos el estar bien con un corazón agradecido ante cualquier circunstancia, ya que todo tiene un propósito, y Dios quiere lo mejor para nosotras, sus hijas”.

¿Gomita está enferma?

Hace unas semanas, en TVyNovelas dimos cuenta de cómo una fotografía en la que presumía su nueva figura levantó alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular si su drástico cambio físico se debía a alguna enfermedad o desorden alimenticio. Lee la nota previa aquí

La propia Gomita respondió a las críticas en su momento, afirmando que no está enferma, pero que sí ha pasado por momentos complicados que han tenido consecuencias visibles.

Aunque la comediante se mostró orgullosa con su silueta renovada, sus fotos con abdomen plano y diminuta cintura desataron una ola de preocupación entre sus fanáticos.

Muchos internautas no pudieron evitar cuestionarla sobre su estado de salud, especulando si su drástico cambio físico se debía a alguna enfermedad o desorden alimenticio.

Algunos comentarios sugirieron que no es saludable que Gomita se someta a cirugías plásticas para modificar su imagen, señalando el desgaste físico y el posible resentimiento anímico que le provocarían, incluso viéndola “desmejorada”.

El tema de los procedimientos estéticos no es nuevo para Araceli Ordaz, quien en el pasado ya se ha sincerado sobre su experiencia con este tipo de intervenciones para transformar su imagen.

Ha admitido en ocasiones que llegó un momento en el que se le “salió de las manos”, desarrollando una especie de fijación u obsesión. En el podcast “Hablemos de Tal”, confesó que sentía la necesidad de entrar constantemente al quirófano para enfrentar sus problemas, asegurándose así de que su familia la cuidara y dejaran a un lado los pleitos que los separaban.

Aunque Gomita nunca ha revelado la cantidad exacta de operaciones que tiene, sí ha mencionado haberse realizado rinoplastias, liposucciones, abdominoplastias, bichectomías, cirugías de glúteos e implantes mamarios.

Sanando heridas del pasado, incluyendo la relación con su padre

Parte de este proceso de sanación ha implicado abordar su relación con su padre. Gomita reveló que, si bien tuvo un “padre terrenal poco amoroso” que le causó maltrato y burlas en su niñez, ha encontrado en Dios ese amor que la ha ayudado a amar y perdonar a quienes no la han amado ni respetado.

Durante sus transmisiones, Gomita se ha mostrado vulnerable pero fuerte, reconociendo que las lágrimas han sido parte de su proceso de sanación. Ha dejado entrever que viene una nueva etapa en su vida, más enfocada en la introspección y su salud mental.