Cantante de ‘Los Payasónicos’ se rapa en solidaridad con su esposa que padece cáncer cerebral

‘Pompo Campa’ se hizo viral con el gesto de apoyo a su pareja, Sofía.

Enero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Esposa-Payasónicos.jpg

El cantante de ‘Los Payasónicos’ se solidariza con su esposa.

Instagram

“Me estoy quitando mi cabello en apoyo a mi güerita porque tiene cáncer cerebral”.

El cantante infantil ‘Pompo Campa’, integrante de ‘Los Payasónicos’, se volvió tendencia por el gesto de solidaridad y amor que tuvo con su esposa, quien está en tratamiento por cáncer.

En los últimos días del 2025, Luis Alfonso Campa, nombre real del famoso payaso, compartió un video en el que toma la rasuradora y se rapa frente a su esposa, quien perdió el pelo tras someterse a tratamientos oncológicos.

“Me estoy quitando mi cabello en apoyo a mi güerita porque tiene cáncer cerebral y ahorita está peloncita. Voy a estar pelón igual que ella”, destacó ‘Pompo Campa’.

Además, el intérprete indicó que ya había realizado este gesto en el pasado, hace 7 años, tras la cirugía inicial de su esposa.

El famoso buscó evitar que su acto de amor se interpretara como una estrategia de atención, resaltando que su intención reside en acompañarla de manera constante.

“Lo hago con mucho gusto, con mucho orgullo y muy agradecido con Dios, nuestro Señor”, dijo el cantante, quien mostró a la cámara todo el cabello que se quitó.

@pompocampa

#cancercerebral #añeñe #payasonicos #todoscontraelcancer #pompocampa

♬ Oceans (Instrumental Worship) - Glorify & DEVOCIONAL ADORAÇÃO

El clip fue compartido en las redes sociales del integrante de ‘Los Payasónicos’, donde se aprecia a la propia esposa participando en el acto con la máquina para cortar cabello.

Mediante redes, el cantante también pide oraciones por la situación médica que enfrenta su pareja luego de la hospitalización de emergencia registrada el 31 de diciembre de 2025.

El estado actual de salud de Sofía es incierto públicamente, pues el artista no ha ofrecido detalles adicionales tras su ingreso al hospital.

¿Quienes son ‘Los Payasónicos’?

El grupo surgió en Monterrey en la década de 1980 y se ha caracterizado por su labor en el entretenimiento infantil. A lo largo del tiempo, los integrantes de la banda se han adaptado a las transformaciones. ‘Pompo Campa’ combina su actividad artística con la presencia en redes sociales.

Los Payasónicos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
