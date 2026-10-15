¿Cuánto cuesta el libro que escribió Inés Gómez Mont y de qué trata?

A un mes de que Interpol retiró la ficha roja para su búsqueda, Inés Gómez Mont publica el libro con el debuta como escritora.

El anuncio de que Interpol ya no la busca fue informado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que al mismo tiempo pidió que se reactiven las alertas.

“Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, indicó en La Mañanera.

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El libro de Inés Gómez Mont

En medio de este nuevo proceso, Gómez Mont lanza su libro publicado por IndyPublish, un sitio de internet alojado en Estados Unidos que “se dedica a aprovechar las tecnologías avanzadas para ayudar a autores independientes de todo el mundo”.

De acuerdo con su sitio oficial, se trata de un sistema de autogestión con beneficios que podrían incluso superar a las editoriales tradicionales.

“El sistema de IndyPublish permite a los autores independientes publicar sus obras, obtener mayores recompensas económicas por su trabajo, mantener el control sobre sus creaciones, interactuar y conectarse con otros escritores”.

El libro de Inés Gómez Mont trata sobre Carlota, una abogado penalista mexicana, brillante y meticulosa.

La sinopsis oficial expone:

“Es una litigante disciplinada y acostumbrada a mantener el control, ha construido una carrera impecable en un mundo donde equivocarse puede costar todo. Hasta que acepta defender a Emilio Zárate, un hombre tan poderoso como peligroso”.

Escrita en tono de thriller, la historia coloca a Carlota frente al sistema judicial mexicano, lo que la lleva a descubrir una red de corrupción y poder.

“Al frente de la investigación está Lorenzo Andrade, Fiscal General de la República. Entre ellos existe una historia que ninguno consiguió olvidar y una atracción que nunca debió sobrevivir al tiempo”.

¿Cuánto cuesta y dónde encontrar el libro de Inés Gómez Mont?

El libro está disponible para pedirlo a través de diversas plataformas de envío de libros, entre ellos BuscaLibre.

El sitio ofrece un descuento de más del 50% en el precio original que es de 1385 pesos. Ya con el descuento, cuesta 623 pesos.

En Amazon el libro está disponible para entregas desde Estados Unidos en dos versiones, pasta blanda y pasta dura.

El primero cuesta 533 pesos, el segundo cuesta 924 pesos.

