Confunden a esposa de músico con Inés Gómez Mont en el ‘GALIFEST’ y se arma un alboroto

“Creí que era Inés Gómez Mont”.

Una fotografía de la gran fiesta que ofreció Galilea Montijo, misma que ya se convirtió en una tradición al termino de cada temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y a la que le llaman ‘GaliFest’, provocó gran escándalo.

La imagen que fue compartida en redes sociales mostraba a Galilea Montijo, a Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, y a Heydee Hofmann, la pareja del bajista de ‘Molotov’, Paco Ayala. Sin embargo, entre esta última y la exconductora de ‘Ventaneando’, Inés Gómez Mont, hay una similitud fuerte, al grado que muchos creyeron que se trataba de la mujer que permanece prófuga de la justicia.

“Creí que era Inés Gómez Mont”, fue uno de los comentarios que más retumbaron en las redes sociales.

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La confusión también creció por la cercana relación que existe entre Inés, Heydee y Galilea, quienes hasta antes de que la presentadora huyera presumían su sólida amistad. Incluso al no saber de su paradero, en repetidas ocasiones se le ha cuestionado a la conductora de ‘Hoy’.

Además, la confusión se da en un momento cumbre para Gómez Mont, pues luego de que se giraron ordenes de aprehensión en contra de ella y su esposo, la Interpol retiró sus fichas rojas de búsqueda, siendo un tema que ha llegado a la conferencia ‘La Mañanera’ de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.

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En días recientes la mandataria ha emitido mensajes para las autoridades extranjeras pidiéndoles se esclarezca el por qué se quitaron las órdenes de localización de quienes a tachado de “delincuentes” y “facturemos reconocidos”.