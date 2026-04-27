Imelda Tuñón se arrepiente de acusar a José Manuel Figueroa de abuso contra Julián Figueroa y le pide perdón

“Fue nuestro error”, dice Imelda Tuñón al hablar de la grabación en la que se le escucha acusar a José Manuel Figueroa de presuntamente abusar de su medio hermano Julián.

Luego, Imelda rectifica: “Bueno, mi error, fue mi error; no podemos culpar a otras personas de nuestras acciones”.

El escándalo comenzó cuando Imelda compartió este audio en el que ella platica con una persona y le asegura que hay un secreto dentro de la familia de su esposo Julián Figueroa.

Y revela el secreto: el supuesto abuso de José Manuel Figueroa contra Julián.

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La filtración de la conversación se dio en medio de la guerra mantiene en contra de Maribel Guardia por la guardia y custodia de Juliancito, hijo de Imelda y Julián.

Pero también está el contexto de la pelea por la herencia del niño ya que Imelda asegura que el testamento presentado por la familia es falso.

Imelda se arrepiente de lo que dijo de José Manuel Figueroa

Dentro de este entramado de pleitos legales es que Imelda tomó la decisión de compartir el audio de su conversación, lo cual explicó de esta manera en una entrevista con Radio Fórmula:

“Yo me había aguantado mucho tiempo callada y llegó un momento en que exploté con todas las emociones que tenía”.

Imelda Tuñón asegura que nunca tuvo la intención de perjudicar a José Manuel, quien no solamente negó públicamente la acusación, sino que demandó en tribunales a Imelda.

En varias ocasiones, el cantante ha dicho que está absolutamente decidido a que llevar el juicio hasta el final. Ante este panorama Imelda se muestra resignada y arrepentida.

“No era lo que yo quería que se entendiera (el supuesto abuso) porque había muchas cosas relevantes en esa conversación. Pero ni modo, enfrentaré las consecuencias”.

Tuñón dice que incluso ya habló directamente con José Manuel para darle una explicación y tratar de detener el proceso legal pero no fue posible.