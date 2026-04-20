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José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón: “TE VOY A QUITAR TODO”, mientras ella se divierte con nuevo novio

El hijo de Joan Sebastian le manda un mensaje contundente a la viuda de su hermano en medio de su demanda por daño moral.

Abril 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Manuel Figueroa le manda duro mensaje a Imelda Tuñón.

YouTube/Instagram

“Sigue Imelda por favor, sigue declarado, atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte, todo”.

José Manuel Figueroa le manda una dura advertencia a Imelda Tuñón, quien enfrenta las consecuencias legales por filtrar un audio en el que lo acusa de abuso contra su hermano Julián cuando este era menor de edad.

El intérprete manifestó que la viuda de su hermano ha estado evitando ser notificada y carece de representación legal adecuada.

La demanda de Figueroa en contra de Tuñón está basada en el delito de daño moral.

TE RECOMENDAMOS: José Manuel Figueroa llama “cruel y ruin” a Imelda por acusarlo de abuso contra Julián: “Es irreparable”

“No se deja notificar, pero ella sabe muy bien lo que le espera en tribunales, por eso no asiste al llamado. Los abogados de los que habla son los que están involucrados por la herencia de Joan Sebastian. En este caso (lo mío), necesita contratar abogados, por eso a los otros no les interesa si no llevan un porcentaje”, explicó José Manuel.

Y añadió que la liberación del audio fue deliberada: “No se filtró, la filtraste. Sigue Imelda por favor, sigue declarado, atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte, todo”.

En tanto, Imelda afirma que no ha recibido notificación alguna y expresó que el material difundido no corresponde a una declaración formal, sino a un comentario durante una llamada privada.

“Fue una llamada, mas no fue una declaración. Al final del día, eso se va a manejar legalmente. Yo no tengo acceso a eso, mis abogados sí. Yo creo que debe ser lo mismo por parte de José Manuel. Yo no tengo ningún problema con él. Estaba platicando, estaba chismeando con alguien. En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público”, expresó.

Respecto a si mantiene sus dichos, Tuñón prefiere no confirmarlo públicamente: señala que cualquier declaración podría afectarla legalmente. También afirma no temer al proceso judicial iniciado por Figueroa.

NO TE VAYAS SIN LEER:

Se divierte con su nuevo novio

En redes sociales se filtró un video de Imelda disfrutando de una noche de baile y amor con su pareja.

La viuda de Julián pasó un buen momento con Jorge Baruch, con quien se divirtió bebiendo y bailando al ritmo de ‘Caballo Dorado’, ‘No rompas mi corazón’.

josé manuel figueroa Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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